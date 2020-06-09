Как проверить качество сливочного масла: ТОП-3 полезных лайфхака
Сливочное масло – ингредиент, без которого трудно представить кашу или молодую картошечку.
Настоящее сливочное масло обязательно изготовлено по государственным стандартам, имеет жирность до 83% и состоит либо из сливок, либо из коровьего молока. Поэтому такой продукт дешевым не бывает. Для изготовления 200 г масла нужно 4 литра молока, соответственно упаковка качественного масла не может стоить меньше 40 грн.
Бутербродное масло имеет самую низкую жирность, селянское – среднюю, а экстра-класса – самую высокую, 82-83% жирности. То есть сказать, что масло 83% жирности лучше, чем 60%, мы не можем. Это не влияет на качественные и безопасные показатели,– убеждает эксперт по защите прав потребителей Владислава Миронова.
Вкус масла обязательно должен быть сливочным. Когда вы его глотаете, вкус должен раскрываться и оставаться ощущение молока, сливок, сметаны,
Второй способ – бросить кусочек в горячую воду. При перемешивании настоящее масло будет однородным. Но есть еще один фирменный способ, которым пользуются даже на кухне ресторанов.
Отрезаем кусочек масла, кладем на раскалившуюся сковороду и смотрим, как оно себя ведет. Хорошее должно равномерно растаять и отдавать вкус сливочного масла,– отметил шеф-повар.
Напомним,