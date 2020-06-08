Какие проблемы вызывают гормональное ожирение: ТОП-4 фактора
Определить гормональное ожирение возможно только при помощи тщательных исследований.
Повышенный кортизол
Кортизол - гормон стресса. Именно его избыток либо же недостача могут привести к резким скачкам в весе. Обычно, когда кортизол начинает расти, то следом за ним нарушается работа пролактина - гормонального фактора нашего организма. В этом случае вес также идет вверх.
Неправильное питание
Болезни щитовидной железы
Щитовидка - важный орган. Особенно для женщин. Именно она сосредотачивает в себе основные функции, регулирующие гормоны. Поэтому важно регулярно отслеживать ее здоровье и клинические показатели. Не пропускайте планового осмотра у эндокринолога.
Нехватка эстрогенов
Дефицит эстрогенов способствует образованию жира в области ягодиц и бедер. Из-за подобного состояния и нехватки женских гормонов женщина может ощущать перманентное состояние депрессии, меланхолии и ухудшения памяти. Также могут быть проблемы с репродуктивной функцией.
Напомним,