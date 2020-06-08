Какие проблемы вызывают гормональное ожирение: ТОП-4 фактора

Определить гормональное ожирение возможно только при помощи тщательных исследований.

Повышенный кортизол

Однако, уже сейчас можно дать предположения и базовые знания относительно того, какие проблемы могут спровоцировать набор веса на гормональном фоне.

Кортизол - гормон стресса. Именно его избыток либо же недостача могут привести к резким скачкам в весе. Обычно, когда кортизол начинает расти, то следом за ним нарушается работа пролактина - гормонального фактора нашего организма. В этом случае вес также идет вверх.

Неправильное питание

Болезни щитовидной железы

Нарушения в работе кишечника также могут стать причиной набора веса. Особенно частым явлением это бывает тогда, когда нарушается работа микробиотов кишечника. Также подобная проблема может быть связана с чрезмерной любовью к жестким диетам и разгрузочным дням.

Щитовидка - важный орган. Особенно для женщин. Именно она сосредотачивает в себе основные функции, регулирующие гормоны. Поэтому важно регулярно отслеживать ее здоровье и клинические показатели. Не пропускайте планового осмотра у эндокринолога.

Нехватка эстрогенов

Дефицит эстрогенов способствует образованию жира в области ягодиц и бедер. Из-за подобного состояния и нехватки женских гормонов женщина может ощущать перманентное состояние депрессии, меланхолии и ухудшения памяти. Также могут быть проблемы с репродуктивной функцией.

Напомним,