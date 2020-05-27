Как развить позитивное мышление: ТОП-4 эффективных совета

27 мая 2020 18:30 Антонина Старовойт
Как развить позитивное мышление: ТОП-4 эффективных совета
Как развить позитивное мышление: ТОП-4 эффективных совета
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Позитивное мышление во многом поможет вам пережить наиболее трудные жизненные моменты.

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Однако прежде вам стоит развить в себе какой-либо уровень позитивного восприятия реальности , чтобы как следует помочь самой себе справлять со всеми пробелами. К счастью, сделать это не так уж и сложно, если следовать советам. 

Начните утро по-новому 

Все мы знакомы с поговоркой "встать не с той ноги". Если вы действительно хотите начать мыслить позитивно, измените вектор вашей мысли. С ночи на утро давайте себе установку, что следующий день у вас пройдет замечательно. Чтобы еще больше усилить эффект этой мысли, повесьте над кроватью позитивную цитату либо фотку, которая у вас вызывает положительные эмоции. 

Ищите плюсы 

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Искать плюсы во всем не нужно. Не навязывайте себе искривленное положительное мышление. Попробуйте сместить фокус вашего внимания исключительно на позитивные аспекты жизни. Если разобраться, каждый может что-либо придумать, чтобы отвлечься от негативного. Важно только шире смотреть на мир. 

Относитесь ко всему с юмором 

Трудные ситуации проще пережить тогда, когда они подкреплены юмором. Не нужно казнить себя за каждую ошибку. Позвольте посмеяться над собой и представить, что это все не так важно. А по факту оказывается, что действительное многие вещи не несут в себе уж прям сильной важности. 

Цените ошибки 

Без ошибок не было бы вас. Только на них мы можем действительно чему-то научиться и приобрести бесценный жизненный опыт. Порой нам приходится дорого платить за них, но и то, что у нас остается от этих ошибок - отличный способ преобразовать в опыт и дальнейшую стратегию более счастливой жизни. 

Избавляйтесь от ненужных людей 

Подумайте, сколько людей вас окружает. А кого из них вы могли бы назвать вашими друзьями. Не стоит бояться ставить точку в сношениях с кем-либо. Очень часто только это и это является единственным способом не только улучшить жизнь, но и открыть себе дорогу для встреч с более нужными вам людьми. 

Напомним, 

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