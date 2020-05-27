Как развить позитивное мышление: ТОП-4 эффективных совета
Позитивное мышление во многом поможет вам пережить наиболее трудные жизненные моменты.
Начните утро по-новому
Все мы знакомы с поговоркой "встать не с той ноги". Если вы действительно хотите начать мыслить позитивно, измените вектор вашей мысли. С ночи на утро давайте себе установку, что следующий день у вас пройдет замечательно. Чтобы еще больше усилить эффект этой мысли, повесьте над кроватью позитивную цитату либо фотку, которая у вас вызывает положительные эмоции.
Ищите плюсы
Относитесь ко всему с юмором
Трудные ситуации проще пережить тогда, когда они подкреплены юмором. Не нужно казнить себя за каждую ошибку. Позвольте посмеяться над собой и представить, что это все не так важно. А по факту оказывается, что действительное многие вещи не несут в себе уж прям сильной важности.
Цените ошибки
Без ошибок не было бы вас. Только на них мы можем действительно чему-то научиться и приобрести бесценный жизненный опыт. Порой нам приходится дорого платить за них, но и то, что у нас остается от этих ошибок - отличный способ преобразовать в опыт и дальнейшую стратегию более счастливой жизни.
Избавляйтесь от ненужных людей
Подумайте, сколько людей вас окружает. А кого из них вы могли бы назвать вашими друзьями. Не стоит бояться ставить точку в сношениях с кем-либо. Очень часто только это и это является единственным способом не только улучшить жизнь, но и открыть себе дорогу для встреч с более нужными вам людьми.
Напомним,