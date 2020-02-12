ТОП-3 признака счастливой женщины

Думаете, вы по-настоящему счастливы?

Самое время убедиться в том, насколько вы счастливы и не является ли это вашей собственной иллюзией.

Хороший сон

Только хорошо отдохнувшая женщина может чувствовать себя счастливой, поэтому обязательно высыпайтесь. Тогда каждый ваш день будет удаваться, настроение будет хорошим и вам захочется ходить с улыбкой на лице.

Самореализация

Счастливая женщина насыщается именно своей наполненностью. Самореализация бывает разной: в карьере, семье либо хобби. Найдите дело, которое приносит вам наибольшее удовольствие и ежедневно делайте шаг вперед.

Отсутствие зависти

Счастливая женщина будет искренне радоваться успехам близких и друзей, будет всячески их поддерживать, а не завидовать. Зависть - деструктивное чувство, которое зачастую только делает нас слабее.

Напомним,