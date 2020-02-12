ТОП-3 признака счастливой женщины
Думаете, вы по-настоящему счастливы?
Хороший сон
Только хорошо отдохнувшая женщина может чувствовать себя счастливой, поэтому обязательно высыпайтесь. Тогда каждый ваш день будет удаваться, настроение будет хорошим и вам захочется ходить с улыбкой на лице.
Самореализация
Отсутствие зависти
Счастливая женщина будет искренне радоваться успехам близких и друзей, будет всячески их поддерживать, а не завидовать. Зависть - деструктивное чувство, которое зачастую только делает нас слабее.
Напомним,