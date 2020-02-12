ТОП-3 признака счастливой женщины

12 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 признака счастливой женщины
ТОП-3 признака счастливой женщины
pixabay.com

Думаете, вы по-настоящему счастливы?

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Самое время убедиться в том, насколько вы счастливы и не является ли это вашей собственной иллюзией. 

Хороший сон 

Только хорошо отдохнувшая женщина может чувствовать себя счастливой, поэтому обязательно высыпайтесь. Тогда каждый ваш день будет удаваться, настроение будет хорошим и вам захочется ходить с улыбкой на лице.

Самореализация 

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Счастливая женщина насыщается именно своей наполненностью. Самореализация бывает разной: в карьере, семье либо хобби. Найдите дело, которое приносит вам наибольшее удовольствие и ежедневно делайте шаг вперед. 

Отсутствие зависти 

Счастливая женщина будет искренне радоваться успехам близких и друзей, будет всячески их поддерживать, а не завидовать. Зависть - деструктивное чувство, которое зачастую только делает нас слабее. 

Напомним, 

 

 

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