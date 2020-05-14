Как понять, что вы не готовы к серьезным отношениям: главные признаки

Отношения - огромный труд для двоих. Многие, к сожалению, просто не готовы нести такую ответственность на себе и подвергать других.

Вы окружены страхами

Отношения - работа, которую нужно делать изо дня в день. Без выходных, отпусков и права на больничный. В их пользу уже сказано немало. Но, возможно, вы просто еще не готовы к долгосрочным отношениям ввиду различных причин. И это абсолютно нормально, если понимать причину этого внутреннего страха.

Часто мы смотрим на то, что происходит в чужих отношениях, и переносим эту картинку на свои связи. Страхов может быть много: и боязнь болезненного расставания, и несчастливого брака, и измены, и будущего совместного. Но ведь жить в страхе вечно нельзя, правда? Поймите, откуда у вас они взялись. Если это личный предыдущий опыт, постарайтесь прокрутить в голове все его моменты, вынести для себя главное, а затем отпустить, чтобы начать строить новые отношения. Если же вам просто тревожно от мысли про длительные отношения, не вступайте в них. Это необязательно.

Вы хотите сбежать от проблем

Вы не хотите проявлять инициативу

Не пытайтесь скрыться от ваших проблем при помощи другого человека. А уж тем более - обязать его решать их за вас. Такой подход к отношениям не заведет вас никуда дальше разочарований. Попробуйте для начала решить ваши дела, а потом приступать к построению серьезных отношений. Если они вам действительно нужны они, а не иллюзия безопасности рядом с человеком.

Принцесс спасали только в сказках. Реальная жизнь требует решений от двоих. Но если вам действительно не хочется использовать ваши ресурсы для этой сферы жизни, то вы можете просто отойти в сторонку. К тому же, никто не запрещает просто ходить на свидания, романтические встречи и не давать никакого продолжения после. Главное - изначально дать понять это другому человеку.

Вы слишком перетягиваете одеяло на себя

Любовь и отношения - компромисс. Смиритесь с тем, что по-вашему не будет практически никогда. В любом случае, вам придется идти на уступки. И тут важно понимать, зачем вы это делаете. Если же вы не можете переступить через себя, подождите еще пару лет либо того самого человека, который покажет вам, что коллективная работа куда лучше, чем активная работа одного участника.

Напомним,