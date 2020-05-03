ТОП-3 ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее

Не знаете, как обрести счастье и ощущать гармонию с собой?

Найдите свою осознанность

Тогда самое время научиться трем базовым привычкам счастливого человека, которые помогут вам избавиться от депрессивных и тревожных состояний. Разрешите себе быть счастливой здесь и сейчас.

Осознанность не привязана к различного рода обстоятельствам, которые делают вас либо счастливее, либо же грустнее. Да и вообще, счастье не должно измеряться категориями "деньги", "работа", "новые вещи" и даже "любовь". Потому как если у вас из жизни исчезнут эти поводы для счастья, то и его мнимое ощущение также исчезнет из вашей жизни. Для развития осознанности себя и своего тела попробуйте сделать следующее упражнение. Поставьте будильник на несколько рандомных временных промежутков. И когда он зазвонит, отложите все ваши дела и сконцентрируйтесь на себе, своем дыхании.

Ощутите ответсвенность

Откажитесь от роли жертвы

У счастливых людей налажен контроль за своей жизнью. Когда они не могут изменить положение вещей, они просто меняют к ним отношение. Постарайтесь в следующий раз в стрессовой ситуации критически проанализировать происходящее. Подумайте, можете ли вы изменить происходящее. А если нет, то зачем лишаться своих нервных клеток заранее?

Роль жертвы - отличное прикрытие для того, чтобы уходить от ответсвенности. Однако это не приводит вас к вашему личному счастью. Вместо того чтобы жалеть себя и портить настроение, сосредоточьтесь на поиске решения. Постарайтесь не мучить себя и окружающих постоянным негативным мышлением.

Напомним,