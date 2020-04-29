Советы для похудения от ведущей Топ-модели по-украински

29 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Советы для похудения от ведущей Топ-модели по-украински
Супермодель Алла Костромичева
instagram.com/alla

Многие считают фигуру ведущей реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Аллы Костромичевой идеальной. И это вполне заслужено – при росте 179 см супермодель поражает своей стройностью.

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Поддерживать себя в прекрасной форме Алле Костромичевой помогают занятия спортом и правильное питание. Начать активный образ жизни супермодель рекомендует и тем, кто хочет похудеть.

Подберите вид спорта, который вам подходит – это может быть обычная тренировка дома, fly-йога, пилатес. Лично мне тяжело заниматься чем-то одним, я постоянно меняю хобби, – поделилась опытом Костромичева. – Старайтесь не нагружать организм силовыми тренировками рано утром. Как только проснулись, лучше в спокойном ритме заняться йогой, сделать растяжку. Помните: если организм будет находиться в стрессе, ничего хорошего из этого не получится.

Ведущая Топ-модели по-украински Алла Костромичева / пресс-служба
Естественно, ни одна тренировка не поможет добиться идеальной фигуры, если не следить за питанием. Что же ест Алла Костромичева?

Я не ем fast food, выпиваю 1,5-2 литра чистой воды в день, не пью ничего ненатурального, – говорит ведущая Нового канала. – Уберите из своего рациона нездоровую еду. Возьмите за правило читать состав продуктов и не питайтесь тем, чего не понимаете.

Ведущая Топ-модели по-украински Алла Костромичева / пресс-служба
И самое главное – во всем должен быть баланс.

Питание и спорт обязательно должны быть сбалансированы. Очень многие упускают один важный момент: недостаток калорий должен быть небольшим, – подчеркнула Алла. – Представьте, что вы время от времени питались жареной пищей, а потом резко решили перейти на салатики и яйца, в два раза уменьшив объем калорий. Организм отреагирует паникой и не отдаст вам ни грамма жирочка. Вы будете уставать, терпеть головные боли, но не похудеете. Недостаток должен быть совсем небольшим по сравнению с обычным режимом питания. Только тогда вы начнете постепенно худеть. Если вы привыкли к картошке – кушайте, но не на ночь, а на обед и совсем немного. Хотите сладкое – съешьте, просто в умеренных количествах.

Не забывайте также о том, что психологический фактор очень важен в похудении. Преобразите меню, подберите удобный для вас вид спорта, и обязательно полюбите себя – тогда все непременно получится.

Напомним, 

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