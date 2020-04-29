ТОП-4 причины отказаться от отношений в пользу себя

Отношения - это прекрасно. Бесспорно любовь - светлое чувство, с которым везет далеко не всем. И если вы все еще не в числе везунчиков, это не повод расстраиваться!

Время для себя

Сегодня мы расскажем, почему быть одиноким на самом деле очень нужно каждому на каком-то жизненном этапе. А также почему отношения иногда могут уничтожать, а их отсутствие - окрылять и мотивировать на новые свершения.

У вас становится его правда много. А время - один из наиболее ценных ресурсов из всех, которые есть у человека. То, что вам пока что не на кого его тратить - отличная возможность уделить его себе. К примеру, заняться полноценным саморазвитием и прокачиванием своих личностных качеств. Вы можете все: от изучения языков до посещения танцевальных студий. А главное - больше, кроме себя, вы ничего и никому не должны. Разве это не здорово?

Осознанный выбор

Упор на карьеру

Речь сейчас не про алкоголь. К сожалению, умение видеть своего и нет человека приходит только с возрастом. До какого-то момента мы учимся на наших же ошибках, анализируем их и стараемся не наступить на те же грабли. Изучите свои желания и ожидания - так вам будет проще не теряться среди множества партнеров, а сосредоточить потенциальное внимание на одном.

Карьера - опасный, но интересный аспект в жизни каждой девушки. Нас часто пытаются ущемить в наших стремлениях достичь чего-то более, чем стандартной должности и средней зарплатой. А часто мы сами это делаем, руководствуясь тем, что женщина создана прежде всего для семьи. Сейчас у вас есть отличная возможность доказать всем, что карьера для женщина значит столько же, сколько и для мужчины. Не останавливайтесь. Чем интереснее вы будете, тем более привлекательно будете выглядеть в глазах окружающих.

Трезвая оценка происходящего

Согласитесь, ранее вы думали частично и за своего партнера: как ему лучше будет в той или иной ситуации, подстраивались под его желания и шли на уступки. Вообще, это нормальная практика, поскольку отношения - это и есть компромиссы. Но теперь у вас есть время трезво оценить прошлые отношения, вынести себе замечания за что-либо, а также (обязательно!) похвалить себя и бывшего партнера за то, что было.

Напомним,