Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных

23 марта 2020 18:50 Антонина Старовойт
Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных
Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных
pixabay.com

Критические дни у девушек - процесс не из приятных. Однако мы можем умышленно как навредить себе, так и облегчить самочувствия во время "этих". Достаточно только выбрать правильные продукты питания в свой рацион.

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Сегодня мы расскажем о продуктах, которые не рекомендуется и даже опасно есть во время менструации. 

Полуфабрикаты 

Такие продукты как картошка фри, пицца, бургеры, котлеты, пельмени содержат скрытый сахар, который способствует упаду сил и резкой смене настроения.

Кофейные напитки 

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Кофеин повышает гормон стресса, а тот провоцирует раздражительность в свою очередь. Во время месячных, этот эффект усиливается в 2 раза. Чашка кофе повышает тревогу и усиливает ПМС. 

Соленые продукты

Если из месяца в месяц вы страдает от вздутия живота при менструациях, обратите внимание на количество соленых продуктов, которые вы потребляете. Вам стоит отказаться от слишком соленой пищи: консервированные огурцы, грибы и другие солесодержащие продукты смещают водный баланс, вызывают отеки и вздутие.

Напомним, 

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