Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных
Критические дни у девушек - процесс не из приятных. Однако мы можем умышленно как навредить себе, так и облегчить самочувствия во время "этих". Достаточно только выбрать правильные продукты питания в свой рацион.
Полуфабрикаты
Такие продукты как картошка фри, пицца, бургеры, котлеты, пельмени содержат скрытый сахар, который способствует упаду сил и резкой смене настроения.
Кофейные напитки
Соленые продукты
Если из месяца в месяц вы страдает от вздутия живота при менструациях, обратите внимание на количество соленых продуктов, которые вы потребляете. Вам стоит отказаться от слишком соленой пищи: консервированные огурцы, грибы и другие солесодержащие продукты смещают водный баланс, вызывают отеки и вздутие.
Напомним,