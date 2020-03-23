Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных

Критические дни и питание: какие продукты запрещено есть во время месячных

Критические дни у девушек - процесс не из приятных. Однако мы можем умышленно как навредить себе, так и облегчить самочувствия во время "этих". Достаточно только выбрать правильные продукты питания в свой рацион.

Полуфабрикаты

Сегодня мы расскажем о продуктах , которые не рекомендуется и даже опасно есть во время менструации.

Такие продукты как картошка фри, пицца, бургеры, котлеты, пельмени содержат скрытый сахар, который способствует упаду сил и резкой смене настроения.

Кофейные напитки

Соленые продукты

Кофеин повышает гормон стресса, а тот провоцирует раздражительность в свою очередь. Во время месячных, этот эффект усиливается в 2 раза. Чашка кофе повышает тревогу и усиливает ПМС.

Если из месяца в месяц вы страдает от вздутия живота при менструациях, обратите внимание на количество соленых продуктов, которые вы потребляете. Вам стоит отказаться от слишком соленой пищи: консервированные огурцы, грибы и другие солесодержащие продукты смещают водный баланс, вызывают отеки и вздутие.

Напомним,