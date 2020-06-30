Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом

30 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом
Тренды 2020: какой оттенок лака выбрать этим летом
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Лето - отличная возможность дать волю экспериментам и начать создавать нечто прекрасное. Начать можно, к примеру, со своих ручек.

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Маникюр - важная составляющая всего женского образа. Именно поэтому девушки уделяют особое внимание внешнему виду своих ногтей. Предлагаем узнать, какие оттенки этим летом будут у всех на слуху, чтобы вы не выпадали из общих трендов. 

Красный 

Красный - настоящая классика, которая будет актуальна всегда. Для теплого времени года лучше всего выбирать классический оттенок красного либо алый цвет. Также вы можете использовать эти цвета для дизайна ваших ногтей. К примеру, в качестве основы для рисунков. Но лучше всего использовать их как базовое покрытие. Такой оттенок будет актуальным как для офиса, так и на пляжной вечеринке.  

Голубой 

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Мы все мечтаем о море, полетах и чистых пляжах Испании. Пока, к сожалению, остается только мечтать. Но уже сейчас вы можете хотя бы на немного приблизиться к морю и выбрать оттенок неба, пены и энергии. Мастера маникюра рекомендуют обращать внимание на сапфировый и кобальтовые цвета. Такие варианты будут выглядеть нежно и утонченно. А главное - такой оттенок будет универсальным, поэтому ходить с подобным маникюром можно абсолютно на все запланированные дела. 

Металлик

В этом году будут популярны абсолютно все оттенки металлов. И если ранее, зимой и весной, мастера маникюров настаивали на абсолютно всей цветовой гамме, то теперь все же можно уйти в более коричневый металл, который будет придавать вашему образу дерзости. Главное - не бойтесь экспериментировать. Ведь только путем проб вы найдете именно ваш оттенок. 

Напомним, 

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