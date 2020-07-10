Делаем трендовый браслет из цепочки на каждый день: инструкция пошагово

10 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Делаем трендовый браслет из цепочки на каждый день: инструкция пошагово
Делаем трендовый браслет из цепочки на каждый день: инструкция пошагово
Pinterest

Браслет - отличный аксессуар, который ненавязчиво, но подчеркивает ваш вкус и ощущение стиля.

Читайте такжеКак ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога
Предлагаем сделать еще больший шаг вперед и создать украшение самостоятельно. От вас требуется только желание и креативное мышление. А также парочка подручных средств. 

Вам понадобятся: 

  • лента подходящего цвета
  • цепочка с крупными звеньями
  • бусинки с проволочками 
  • застежка для браслета
  • иголка и нитка идентичного ленте цвета
  • большая игла 

Читайте такжеТренды 2020: с чем носить браслет на ногу
Инструкция: 

  1. Протяните край ленты в игольное ушко.
  2. Затем пропустите ленту сквозь одно звено цепочки.
  3. Протяните ленту, пока до противоположного края цепочки не останется 10 см.
  4. Затем обрежьте ленту. 
  5. Оставьте свободный отрезок длиной 25 см.
  6. Второй край ленты обрежьте, чтобы остался запас в 2 см.
  7. Подверните короткий край ленты и пришейте его к ленте, пропущенной сквозь цепочку.
  8. Через свободный край цепочки протяните еще одну ленту. 
  9. Ее две конца должны встретиться.
  10. Завяжите два края ленты в бантик.
  11. Обрежьте свободный край ленты  
  12. Оставьте запас в 2 см.
  13. Подверните край и пришейте его ленте, пропущенной сквозь цепочку.
  14. На одном из концов цепочки зафиксируйте застежку. 
  15. Несколько раз обмотайте браслет вокруг запястья и закройте застежку на одном из звеньев.
  16. Ваш браслет готов. 

Напомним, 

Облако тегов

Лайфхаки красота советы аксессуары Тренды

Материалы по теме

Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
ЗОЖ

Врачи рассказали, какие продукты помогут избавиться от отеков
Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно
Психология

Техника оральных ласк для мужчины: как сделать своему партнеру приятно
Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
Путешествия

Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
Какая маска поможет увеличить губы
Lifestyle

Какая маска поможет увеличить губы

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK