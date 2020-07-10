Делаем трендовый браслет из цепочки на каждый день: инструкция пошагово
10 июля 2020 13:00
Делаем трендовый браслет из цепочки на каждый день: инструкция пошагово
Браслет - отличный аксессуар, который ненавязчиво, но подчеркивает ваш вкус и ощущение стиля.
украшение самостоятельно. От вас требуется только желание и креативное мышление. А также парочка подручных средств.
Вам понадобятся:
- лента подходящего цвета
- цепочка с крупными звеньями
- бусинки с проволочками
- застежка для браслета
- иголка и нитка идентичного ленте цвета
- большая игла
- Протяните край ленты в игольное ушко.
- Затем пропустите ленту сквозь одно звено цепочки.
- Протяните ленту, пока до противоположного края цепочки не останется 10 см.
- Затем обрежьте ленту.
- Оставьте свободный отрезок длиной 25 см.
- Второй край ленты обрежьте, чтобы остался запас в 2 см.
- Подверните короткий край ленты и пришейте его к ленте, пропущенной сквозь цепочку.
- Через свободный край цепочки протяните еще одну ленту.
- Ее две конца должны встретиться.
- Завяжите два края ленты в бантик.
- Обрежьте свободный край ленты
- Оставьте запас в 2 см.
- Подверните край и пришейте его ленте, пропущенной сквозь цепочку.
- На одном из концов цепочки зафиксируйте застежку.
- Несколько раз обмотайте браслет вокруг запястья и закройте застежку на одном из звеньев.
- Ваш браслет готов.
Напомним,