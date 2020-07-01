Тренды 2020: с чем носить браслет на ногу

Браслет на ногу - главный хит этого лета, по мнению большинства трендсеттеров.

Мюли

Хотите тоже быть в тренде ? Тогда обязательно смотрите, c чем можно уже сейчас комбинировать эту горячую новинку.

Этот сезон полностью порвут босоножки на каблуке. При этом носок обязательно должен оставаться открытым. Такая обувь просто-таки создана для того, чтобы повесить на нее браслетик. Лучше всего отдавать предпочтение золотой цепочке, поскольку истоки этой обуви уходят в далекие 90-ые.

С джинсовой тканью

С платьем

Такой вариант образа отлично подойдет всем любительницам плоской подошвы. К примеру, вы можете сочетать джинсовое платье с кедами и золотым браслетом на ноге. Либо же отдать предпочтение широким джинсам с откатами и браслету-фенечке.

Если вы хотите собрать абсолютно беспроигрышный вариант, выбирайте шелковое платье миди и нежный браслет в светлых тонах. К примеру, это может быть браслет из ракушек либо бисера. Лучше всего дополнить образ вьетнамками либо босоножками.

С юбкой

Для того, чтобы разбавить образ с однотонной футболкой и юбкой миди, используйте браслет на ногу. Такая деталь станет отличным акцентом. Особенно, если совместить ее с модной обувью и сумочкой.

Напомним,