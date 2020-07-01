Тренды 2020: с чем носить браслет на ногу

1 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: с чем носить браслет на ногу
Тренды 2020: с чем носить браслет на ногу
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Браслет на ногу - главный хит этого лета, по мнению большинства трендсеттеров.

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Хотите тоже быть в тренде? Тогда обязательно смотрите, c чем можно уже сейчас комбинировать эту горячую новинку. 

Мюли

Этот сезон полностью порвут босоножки на каблуке. При этом носок обязательно должен оставаться открытым. Такая обувь просто-таки создана для того, чтобы повесить на нее браслетик. Лучше всего отдавать предпочтение золотой цепочке, поскольку истоки этой обуви уходят в далекие 90-ые.

 

С джинсовой тканью

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Такой вариант образа отлично подойдет всем любительницам плоской подошвы. К примеру, вы можете сочетать джинсовое платье с кедами и золотым браслетом на ноге. Либо же отдать предпочтение широким джинсам с откатами и браслету-фенечке. 

С платьем 

Если вы хотите собрать абсолютно беспроигрышный вариант, выбирайте шелковое платье миди и нежный браслет в светлых тонах. К примеру, это может быть браслет из ракушек либо бисера. Лучше всего дополнить образ вьетнамками либо босоножками. 

С юбкой 

Для того, чтобы разбавить образ с однотонной футболкой и юбкой миди, используйте браслет на ногу. Такая деталь станет отличным акцентом. Особенно, если совместить ее с модной обувью и сумочкой. 

Напомним, 

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