Как правильно сварить соленую карамель: главные советы

9 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
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Приготовление соленой карамели вполне реально и в домашних условиях. Главное - проявить немного желания.

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Предлагаем вам узнать о главных секретах варение домашней сласти, которая уже совсем скоро станет вашим коронным блюдом. 

Правило №1

Для приготовления карамели обязательно необходимо использовать только качественный сахар. Это может быть и как тростниковый, и просто белый очищенный. 

Правило №2

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Если вы не хотите, чтобы ваше блюдо быстро сахарилось, обязательно добавьте туда немного кислоты. К примеру, наиболее эффективными загустителями могут быть уксус либо лимонная кислота. Также они придадут изюминку самому вкусу соленой карамели. 

Правило №3

Не стоит отходить от плиты во время варения карамели. Дело в том, что сахар достаточно быстро превращается в карамель. Именно поэтому при малейшем передержали его на огне вы получите горький вкус вместо сладко-соленого. 

Правило №4

Если ваша карамель уже застыла, а вам нужна жидкая, добавьте в нее немного воды перед тем, как растопить. 

Простой рецепт карамели: 

  1. В сковороду либо кастрюлю высыпьте полстакана сахара и столько же соли. 
  2. Затем влейте в него 1-2 ст. ложки воды. 
  3. Далее растопите сахар. 
  4. Доведите массу до золотистого цвета.
  5. Ваша соленая карамель готова.

Напомним, 

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