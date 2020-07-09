Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Приготовление соленой карамели вполне реально и в домашних условиях. Главное - проявить немного желания.
Правило №1
Для приготовления карамели обязательно необходимо использовать только качественный сахар. Это может быть и как тростниковый, и просто белый очищенный.
Правило №2
Правило №3
Не стоит отходить от плиты во время варения карамели. Дело в том, что сахар достаточно быстро превращается в карамель. Именно поэтому при малейшем передержали его на огне вы получите горький вкус вместо сладко-соленого.
Правило №4
Если ваша карамель уже застыла, а вам нужна жидкая, добавьте в нее немного воды перед тем, как растопить.
Простой рецепт карамели:
- В сковороду либо кастрюлю высыпьте полстакана сахара и столько же соли.
- Затем влейте в него 1-2 ст. ложки воды.
- Далее растопите сахар.
- Доведите массу до золотистого цвета.
- Ваша соленая карамель готова.
Напомним,