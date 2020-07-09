Как правильно сварить соленую карамель: главные советы

Приготовление соленой карамели вполне реально и в домашних условиях. Главное - проявить немного желания.

Правило №1

Предлагаем вам узнать о главных секретах варение домашней сласти, которая уже совсем скоро станет вашим коронным блюдом.

Для приготовления карамели обязательно необходимо использовать только качественный сахар. Это может быть и как тростниковый, и просто белый очищенный.

Правило №2

Правило №3

Если вы не хотите, чтобы ваше блюдо быстро сахарилось, обязательно добавьте туда немного кислоты. К примеру, наиболее эффективными загустителями могут быть уксус либо лимонная кислота. Также они придадут изюминку самому вкусу соленой карамели.

Не стоит отходить от плиты во время варения карамели. Дело в том, что сахар достаточно быстро превращается в карамель. Именно поэтому при малейшем передержали его на огне вы получите горький вкус вместо сладко-соленого.

Правило №4

Если ваша карамель уже застыла, а вам нужна жидкая, добавьте в нее немного воды перед тем, как растопить.

Простой рецепт карамели:

В сковороду либо кастрюлю высыпьте полстакана сахара и столько же соли. Затем влейте в него 1-2 ст. ложки воды. Далее растопите сахар. Доведите массу до золотистого цвета. Ваша соленая карамель готова.

Напомним,