Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета

7 июня 2020 21:00 Антонина Старовойт
Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета
Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета
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Страстный и бесшабашный секс - это, конечно, хорошо. Но всем нам время от времени хочется чего-то более спокойного и чувственного.

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Предлагаем вам узнать, как провести незабываемую ночь в объятиях любимого и при этом испытать наиболее приятные ощущения. 

Будьте спокойны 

Многие партнеры часто не могут сполна насладиться сексом, поскольку все время куда-то торопятся. Если вас тоже касается эта проблема, обязательно попробуйте все исправить при помощи медитации. Она поможет снизить уровень вашей тревожности и облегчить достижение оргазма. 

Планируйте

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Многие выступают против планирования секса в пользу спонтанности. Но именно качественное планирование способно вам помочь настроиться на волну секса заранее. А во время процесса вам не нужно будет уже тратить на это время. Останется только наслаждаться сексом. 

Не торопитесь 

Хороший секс начинается с качественной прелюдии. Попробуйте узнать тела друг друга при помощи различных техник массажа и ласк. Еще один секрет заключается в синхронизации дыхания. Попробуйте наладить его в такт дыханию партнера еще до начала секса. Благодаря этому процесс будет более гармоничным и приносящим удовольствие. 

Не отвлекайтесь 

Концентрация на сексе - важная составляющая любовного оргазма. Если вы хотите получить удовольствие, обязательно выкиньте из головы любые лишние мысли. К примеру, вовсе необязательно при миссионерской позе думать о рабочих контрактах и договорах. Подумайте об этом после. Сейчас - только вы и ваше наслаждение. 

Напомним, 

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