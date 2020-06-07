Как достичь чувственного секса: ТОП-4 секрета
Страстный и бесшабашный секс - это, конечно, хорошо. Но всем нам время от времени хочется чего-то более спокойного и чувственного.
Будьте спокойны
Многие партнеры часто не могут сполна насладиться сексом, поскольку все время куда-то торопятся. Если вас тоже касается эта проблема, обязательно попробуйте все исправить при помощи медитации. Она поможет снизить уровень вашей тревожности и облегчить достижение оргазма.
Планируйте
Не торопитесь
Хороший секс начинается с качественной прелюдии. Попробуйте узнать тела друг друга при помощи различных техник массажа и ласк. Еще один секрет заключается в синхронизации дыхания. Попробуйте наладить его в такт дыханию партнера еще до начала секса. Благодаря этому процесс будет более гармоничным и приносящим удовольствие.
Не отвлекайтесь
Концентрация на сексе - важная составляющая любовного оргазма. Если вы хотите получить удовольствие, обязательно выкиньте из головы любые лишние мысли. К примеру, вовсе необязательно при миссионерской позе думать о рабочих контрактах и договорах. Подумайте об этом после. Сейчас - только вы и ваше наслаждение.
Напомним,