Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу

Оральный секс часто является куда более деликатной темой для девушек, чем вагинальный. Особенно, когда мужчина хочет сам доставить вам удовольствие.

Прижиматься слишком сильно

Если вы действительно хотите получить удовольствие от куннилингуса , тогда вам стоит стараться избегать некоторых аспектов.

Двигать в такт бедрами хорошая идея. Мужчин это только еще больше возбуждает и мотивирует продолжать процесс. Однако не стоит очень интенсивно это делать, поскольку вы попросту можете сломать партнеру нос из-за резкого движения.

Резко кричать

Не стесняйтесь себя

Конечно, вам может быть очень приятно, но не стоит издавать чрезмерно резких звуков. В первую очередь, вы напугаете мужчину. Он остановится и обязательно спросит, что же случилось и не сделал ли он вам больно. Лучше размеренно дышите и продолжайте увеличивать интенсивность дыхания по мере возбуждения.

У многих девушек главной проблемой в куннилингусе является то, что они попросту стесняются себя и своего тела. Поэтому часто они противятся оральному сексу в то время, как мужчина только за. Расслабьтесь и получите удовольствие.

Не симулируйте

Мужчины не такие дураки, как вы могли думать. Если вам не нравится и вы хотите просто перейти к сексу, так и скажите. Не стоит имитировать оргазмы - это выглядит неестественно и уж точно не идет на пользу отношениям. А уже после процесса обсудите, что вам принесло удовольствие, а что бы стоило исправить.

Не бойтесь давать указания

Мужчин сводят с ума девушки, которые знают, чего они хотят. Особенно в плане секса. Именно поэтому не бойтесь прям во время процесса направлять его в нужную сторону и продолжать поощрять при помощи томного дыхания.

Напомним,