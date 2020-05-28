Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу

28 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу
Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу
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Оральный секс часто является куда более деликатной темой для девушек, чем вагинальный. Особенно, когда мужчина хочет сам доставить вам удовольствие.

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Если вы действительно хотите получить удовольствие от куннилингуса, тогда вам стоит стараться избегать некоторых аспектов. 

Прижиматься слишком сильно 

Двигать в такт бедрами хорошая идея. Мужчин это только еще больше возбуждает и мотивирует продолжать процесс. Однако не стоит очень интенсивно это делать, поскольку вы попросту можете сломать партнеру нос из-за резкого движения. 

Резко кричать 

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Конечно, вам может быть очень приятно, но не стоит издавать чрезмерно резких звуков. В первую очередь, вы напугаете мужчину. Он остановится и обязательно спросит, что же случилось и не сделал ли он вам больно. Лучше размеренно дышите и продолжайте увеличивать интенсивность дыхания по мере возбуждения. 

Не стесняйтесь себя 

У многих девушек главной проблемой в куннилингусе является то, что они попросту стесняются себя и своего тела. Поэтому часто они противятся оральному сексу в то время, как мужчина только за. Расслабьтесь и получите удовольствие. 

Не симулируйте 

Мужчины не такие дураки, как вы могли думать. Если вам не нравится и вы хотите просто перейти к сексу, так и скажите. Не стоит имитировать оргазмы - это выглядит неестественно и уж точно не идет на пользу отношениям. А уже после процесса обсудите, что вам принесло удовольствие, а что бы стоило исправить. 

Не бойтесь давать указания 

Мужчин сводят с ума девушки, которые знают, чего они хотят. Особенно в плане секса. Именно поэтому не бойтесь прям во время процесса направлять его в нужную сторону и продолжать поощрять  при помощи томного дыхания. 

Напомним, 

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