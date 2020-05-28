Чего не стоит делать девушке при оральном сексе: ТОП-5 табу
Оральный секс часто является куда более деликатной темой для девушек, чем вагинальный. Особенно, когда мужчина хочет сам доставить вам удовольствие.
Прижиматься слишком сильно
Двигать в такт бедрами хорошая идея. Мужчин это только еще больше возбуждает и мотивирует продолжать процесс. Однако не стоит очень интенсивно это делать, поскольку вы попросту можете сломать партнеру нос из-за резкого движения.
Резко кричать
Не стесняйтесь себя
У многих девушек главной проблемой в куннилингусе является то, что они попросту стесняются себя и своего тела. Поэтому часто они противятся оральному сексу в то время, как мужчина только за. Расслабьтесь и получите удовольствие.
Не симулируйте
Мужчины не такие дураки, как вы могли думать. Если вам не нравится и вы хотите просто перейти к сексу, так и скажите. Не стоит имитировать оргазмы - это выглядит неестественно и уж точно не идет на пользу отношениям. А уже после процесса обсудите, что вам принесло удовольствие, а что бы стоило исправить.
Не бойтесь давать указания
Мужчин сводят с ума девушки, которые знают, чего они хотят. Особенно в плане секса. Именно поэтому не бойтесь прям во время процесса направлять его в нужную сторону и продолжать поощрять при помощи томного дыхания.
Напомним,