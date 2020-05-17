Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров

Секс создан для удовольствия партнеров. Но иногда ситуации из интимной жизни способны вывести даже самого спокойного человека из себя.

Партнер отказывается от орального секса

Знать о подобных триггерах - значит, вовремя сориентироваться и исключить их из своего поведения . Иначе удовольствия не видать, а вот проблемы в личной жизни вполне можно схлопотать.

Этот триггер может быть только в случае, если сам партнер требует от вас оральных ласк. Если вы получаете удовольствие от них, то должны тоже доставить аналогичные эмоции партнеру. Если вас что-то смущает или вы просто не хотите, не готовы, проговорите с вашей второй половинкой эту ситуацию. Ведь в его голове уже наверняка образовалось множество мыслей по поводу того, что с ним что-то не так. Можете сойтись на решении временно исключить оральный секс из вашей интимной жизни, пока вы оба не будете готовы к этому.

Партнер не хочет предохраняться

Партнер не может посмеяться

Контрацепция - важный пунктик в любой половой жизни. Особенно важен он для тех, кто ведет регулярную интимную связь, но не с постоянным партнером. Если же вы находитесь в отношениях, но партнер все равно отказывается предохраняться - сдайте вместе анализы на предмет ЗППП. Отрицательный результат даст вам зеленый свет не просить партнера надевать презерватив. Если же вы это делаете еще и с целью предохраниться от беременности, объясните это партнеру либо попробуйте применить гормональную контрацепцию на себе.

Секс - это не самая серьезная вещь, которая происходит в вашей жизни. А вот курьезных ситуаций во время процесса может происходить более чем много. Но не стоит воспринимать их уж так остро. А тем более высказывать ваше недовольство партнеру. Это его не только обидит, но и разозлит.

Партнер пренебрегает гигиеной

Возможно, запах пота вас и заводит, но приятного в большинстве случаев мало. К счастью, вы можете помочь партнеру исправить ситуацию. К примеру, отправиться вместе в ванную и начать прелюдию там. Ведь нежелание взрослого человека принимать душ часто может сбить с толку.

Партнер играет не по правилам

Лучше обсудите еще перед сексом, что для вас в нем приемлемо, а что вы не хотите видеть в вашей половой жизни. Обсудите на берегу все аспекты. А вот если партнер пренебрегает вашими желаниями и делает то, чего вы просили не повторять, обязательно повторите ему ваши претензии.

Напомним,