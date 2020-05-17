Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров
Секс создан для удовольствия партнеров. Но иногда ситуации из интимной жизни способны вывести даже самого спокойного человека из себя.
Партнер отказывается от орального секса
Этот триггер может быть только в случае, если сам партнер требует от вас оральных ласк. Если вы получаете удовольствие от них, то должны тоже доставить аналогичные эмоции партнеру. Если вас что-то смущает или вы просто не хотите, не готовы, проговорите с вашей второй половинкой эту ситуацию. Ведь в его голове уже наверняка образовалось множество мыслей по поводу того, что с ним что-то не так. Можете сойтись на решении временно исключить оральный секс из вашей интимной жизни, пока вы оба не будете готовы к этому.
Партнер не хочет предохраняться
Партнер не может посмеяться
Секс - это не самая серьезная вещь, которая происходит в вашей жизни. А вот курьезных ситуаций во время процесса может происходить более чем много. Но не стоит воспринимать их уж так остро. А тем более высказывать ваше недовольство партнеру. Это его не только обидит, но и разозлит.
Партнер пренебрегает гигиеной
Возможно, запах пота вас и заводит, но приятного в большинстве случаев мало. К счастью, вы можете помочь партнеру исправить ситуацию. К примеру, отправиться вместе в ванную и начать прелюдию там. Ведь нежелание взрослого человека принимать душ часто может сбить с толку.
Партнер играет не по правилам
Лучше обсудите еще перед сексом, что для вас в нем приемлемо, а что вы не хотите видеть в вашей половой жизни. Обсудите на берегу все аспекты. А вот если партнер пренебрегает вашими желаниями и делает то, чего вы просили не повторять, обязательно повторите ему ваши претензии.
Напомним,