Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров

17 мая 2020 20:00 Антонина Старовойт
Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров
Что нервирует партнера в сексе больше всего: ТОП-5 основных триггеров
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Секс создан для удовольствия партнеров. Но иногда ситуации из интимной жизни способны вывести даже самого спокойного человека из себя.

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Знать о подобных триггерах - значит, вовремя сориентироваться и исключить их из своего поведения. Иначе удовольствия не видать, а вот проблемы в личной жизни вполне можно схлопотать. 

Партнер отказывается от орального секса

Этот триггер может быть только в случае, если сам партнер требует от вас оральных ласк. Если вы получаете удовольствие от них, то должны тоже доставить аналогичные эмоции партнеру. Если вас что-то смущает или вы просто не хотите, не готовы, проговорите с вашей второй половинкой эту ситуацию. Ведь в его голове уже наверняка образовалось множество мыслей по поводу того, что с ним что-то не так. Можете сойтись на решении временно исключить оральный секс из вашей интимной жизни, пока вы оба не будете готовы к этому. 

Партнер не хочет предохраняться 

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Контрацепция - важный пунктик в любой половой жизни. Особенно важен он для тех, кто ведет регулярную интимную связь, но не с постоянным партнером. Если же вы находитесь в отношениях, но партнер все равно отказывается предохраняться - сдайте вместе анализы на предмет ЗППП. Отрицательный результат даст вам зеленый свет не просить партнера надевать презерватив. Если же вы это делаете еще и с целью предохраниться от беременности, объясните это партнеру либо попробуйте применить гормональную контрацепцию на себе. 

Партнер не может посмеяться 

Секс - это не самая серьезная вещь, которая происходит в вашей жизни. А вот курьезных ситуаций во время процесса может происходить более чем много. Но не стоит воспринимать их уж так остро. А тем более высказывать ваше недовольство партнеру. Это его не только обидит, но и разозлит. 

Партнер пренебрегает гигиеной 

Возможно, запах пота вас и заводит, но приятного в большинстве случаев мало. К счастью, вы можете помочь партнеру исправить ситуацию. К примеру, отправиться вместе в ванную и начать прелюдию там. Ведь нежелание взрослого человека принимать душ часто может сбить с толку. 

Партнер играет не по правилам

Лучше обсудите еще перед сексом, что для вас в нем приемлемо, а что вы не хотите видеть в вашей половой жизни. Обсудите на берегу все аспекты. А вот если партнер пренебрегает вашими желаниями и делает то, чего вы просили не повторять, обязательно повторите ему ваши претензии. 

Напомним, 

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