На что парни всегда обращают внимание во время секса: ТОП-5 основных вещей

Конечно, они на это не зациклены, но и нельзя говорить, что упускают некоторые детали. В вопросах секса парни всегда замечают некоторые моменты.

Ваша инициатива

Сегодня мы расскажем, на что прежде всего обращают внимание мужчины при сексе . Наверняка, о некоторых моментах вы даже не догадывались.

Парни без ума от девушек, которые могут проявить инициативу в сексе. Это касается как и предложения секса в целом, так и идей по сменам поз в частности. Все-таки секс - дело для двоих. Поэтому вам не стоит стесняться и закрываться в себе. Попробуйте наоборот показать мужчине вашу заинтересованность. К примеру, разденьте его самостоятельно первой. Не ждите от него действий - берите ситуацию в свои руки.

Ваши телодвижения

Ваши глаза

Скованность прежде всего отображается на качестве секса. Часто парни принимают это на свой счет и думают, что проблема в нем и его умении. В случае, когда вы расслаблены и чувствуете себя уверенно, парни заводятся еще сильнее. Логика парней такова: чем более ваше тело включено в секс, движется в такт, тем более вероятно удовольствие, которое вы получаете от него.

Если у вас с партнером до сих пор нет привычки смотреть друг другу в глаза во время секса, то стоит ее завести. Парней часто смущают то, что вы не смотрите им в глаза во время интима. Они снова принимают эту ситуацию на свой счет и полагают, что вы либо сомневаетесь в нем (когда смотрите вниз), либо не любите себя, либо вам просто скучно. Помните: глаза говорят о многом. Поэтому не бойтесь навести зрительный контакт и рассказать вашему мужчине о многом.

Ваше дыхание

Дыхание также может быть отличным дополнительным возбудителем. Мужчина часто обращает внимание на этот аспект и понимает степень вашего возбуждения. А чтобы передать его и мужчине, вам необходимо уткнуться губами ему в шею либо тяжело дышать на ухо. Поверьте: устоять не сможет никто.

Ваше новое белье

На самом деле, мужчины замечают и свежую эпиляцию, и новое белье. Конечно, на этих мелочах все не завязано, но он гарантировано рад тому, что вы старитесь для него. Таким образом, ничего не делая, вы уже частично заведете вашего партнера.

Напомним,