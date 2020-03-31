Касается каждого: в ток-шоу – продолжение истории "мамы легкого поведения"
Во вторник, 31 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» смотрите новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Мама легкого поведения. После эфира».
Это продолжение нашумевшей истории многодетной мамы, которая сбилась с правильного пути, но затем одумалась и захотела вернуть своих детей.
В середине февраля 36-летняя многодетная мама Ирина Начальная из Винницкой области пришла в студию «Касается каждого» со слезами на глазах и с просьбой помочь вернуть сына, которого женщине не отдавал ее бывший сожитель, биологический отец ребенка. Тогда в программе прозвучали страшные обвинения в адрес мужчины: якобы он был сутенером Ирины.
Команда программы отыскала родную сестру Ирины, 46-летнюю Валентину Куцевол. Оказалось, что женщина долгие годы воспитывала троих старших детей сестры. Валентина в который раз согласилась помочь Ирине исправить ее ошибки, дать ей шанс быть рядом со всеми ее детьми.
Однако через неделю совместной жизни сестры начали серьезно ссориться. А вскоре Ирина и вовсе исчезла. Что произошло между женщинами? Как дети восприняли появление и новое исчезновение Ирины? Стоит ли давать шанс многодетной маме исправиться снова или лучше оградить детей от общения с ней? Или, может быть, дело совсем не в Ирине?
«Нас часто спрашивают: что происходит с героями программ после эфира, – говорит ведущий проекта Андрей Данилевич. – Мы отслеживаем судьбы людей, которые доверили нам свои истории, поделились своими проблемами. И готовы собираться в студии и помогать до тех пор, пока проблема не будет решена. Главный вопрос – готовы ли сами герои меняться или они хотят, чтобы все решили за них? Сегодня мы узнаем цену данным в студии обещаниям Ирины и Валентины. Но для нашей команды главные в этой истории – дети, их будущее. Это действительно касается каждого».
Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Мама легкого поведения. После эфира» – сегодня в 18:00 на «Интере».