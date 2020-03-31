Касается каждого: в ток-шоу – продолжение истории "мамы легкого поведения"

Во вторник, 31 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» смотрите новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Мама легкого поведения. После эфира».

Это продолжение нашумевшей истории многодетной мамы, которая сбилась с правильного пути, но затем одумалась и захотела вернуть своих детей.

В середине февраля 36-летняя многодетная мама Ирина Начальная из Винницкой области пришла в студию «Касается каждого» со слезами на глазах и с просьбой помочь вернуть сына, которого женщине не отдавал ее бывший сожитель, биологический отец ребенка. Тогда в программе прозвучали страшные обвинения в адрес мужчины: якобы он был сутенером Ирины.

Команда программы отыскала родную сестру Ирины, 46-летнюю Валентину Куцевол. Оказалось, что женщина долгие годы воспитывала троих старших детей сестры. Валентина в который раз согласилась помочь Ирине исправить ее ошибки, дать ей шанс быть рядом со всеми ее детьми.

Однако через неделю совместной жизни сестры начали серьезно ссориться. А вскоре Ирина и вовсе исчезла. Что произошло между женщинами? Как дети восприняли появление и новое исчезновение Ирины? Стоит ли давать шанс многодетной маме исправиться снова или лучше оградить детей от общения с ней? Или, может быть, дело совсем не в Ирине?

«Нас часто спрашивают: что происходит с героями программ после эфира, – говорит ведущий проекта Андрей Данилевич. – Мы отслеживаем судьбы людей, которые доверили нам свои истории, поделились своими проблемами. И готовы собираться в студии и помогать до тех пор, пока проблема не будет решена. Главный вопрос – готовы ли сами герои меняться или они хотят, чтобы все решили за них? Сегодня мы узнаем цену данным в студии обещаниям Ирины и Валентины. Но для нашей команды главные в этой истории – дети, их будущее. Это действительно касается каждого».

Разобраться в этой запутанной, наполненной обидами и упреками истории помогут эксперты «Касается каждого»: представитель службы по правам детей при КГГА Владимир Надельнюк, психолог Наталья Шестак, адвокат Юлия Дузь, многодетная мама Елена Салманова, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, продюсер Юрий Фалеса.

Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Мама легкого поведения. После эфира» – сегодня в 18:00 на «Интере».