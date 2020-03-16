Касается каждого: кто и почему протестует против строительства в Киеве центра для онкобольных детей?

Касается каждого: кто и почему протестует против строительства в Киеве центра для онкобольных детей?

В понедельник, 16 марта, в 18:00 в эфире телеканала «Интер» – выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Нежелательное соседство».

Эксперты и гости студии попробуют разобраться, почему строительство центра в Киеве, в котором во время лечения временно могли бы жить онкобольные дети, вызвало решительный протест потенциальных соседей.

В студию «Касается каждого» с просьбой о помощи приедет Лилия Сапянник из Харьковской области. Уже год ее 4-летняя дочь Марийка борется со злокачественной эмбриональной опухолью почки. Время от времени девочка с мамой вынуждены приезжать в Киев на очередной курс химиотерапии. Конечно же, лечение очень дорогостоящее, и на аренду временного жилья в столице у Лилии нет денег. Единственный вариант для таких семей – киевский центр для онкобольных детей «Дача», где они могут жить в перерывах между терапией. К тому же возвращаться после лечения не в палату, а в этот центр, отдыхать в условиях, приближенных к домашним, – огромная эмоциональная поддержка для малышей, которым и так приходится нелегко. Сейчас благотворительный фонд арендует помещение под центр для онкобольных детей. И параллельно в одном из дачных районов Киева строит свое здание, где детям с родителями будет еще комфортнее. Но люди, живущие по соседству с будущим онкоцентром, категорически против его строительства.

Для Лилии Сапянник и ее дочери Марийки, как и для многих других больных детей и их семей, на время лечения «Дача» становится вторым домом. В этот вечер Лилия приедет в студию ток-шоу, чтобы откровенно рассказать, что такое – борьба за жизнь маленького ребенка. И как опускаются руки от того, что в такое непростое время есть люди, которые боятся онкобольных детей и не хотят видеть их по соседству.

Будущие соседи «Дачи» тоже приедут в студию программы, чтобы объяснить истинную причину конфликта. Почему они говорят о коррупции и незаконности застройки? И, самое главное, насколько оправданны их опасения?

Помогут разобраться в сложившейся ситуации эксперты «Касается каждого»: президент всеукраинского совета по защите прав пациентов Виктор Сердюк, экс-заместитель министра здравоохранения Украины Наталья Лисневская, психотерапевт Наталья Ломоносова, ведущая программы «Утро с Интером» Ирина Юсупова и другие.

Не пропустите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Нежелательное соседство» – сегодня в 18:00 на «Интере».