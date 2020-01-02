Касается каждого. Щедрый вечер: в эфире «Интера» – праздничный выпуск

В понедельник, 6 января, в 19:00 в эфире телеканала «Интер» – праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер».

Традиционно эфиры проекта накануне Рождества посвящены историям детей – их проблемам, мечтам и реализации обещаний, которые взрослые когда-то дали маленьким героям программы.

В выпуске «Искушение насилия» 15-летний Юрий Никулица из Черкасской области просил об одном: помочь вылечить маму от алкогольной зависимости. В студии мама пообещала Юре, что отправится на лечение. Выполнила ли она свое обещание? История мальчика очень тронула известную певицу Ярославу Руденко. Она увидела в ней отголоски того, что когда-то пережила сама из-за отчима. Ярослава поддержала Юру в студии, а спустя два месяца отправилась навестить парня и его 5-летнюю сестру. Как теперь живут дети?

В программе «Причина развода» хореограф Сергей Костецкий пообещал 8-летнему Коле Щигло из Краснополья Сумской области провести для него мастер-класс по танцам. Неужели ради исполнения этой детской мечты Сергей бросил все и поехал в Краснополье?

Многим зрителям ток-шоу запомнился Юрий Волович из Днепропетровской области, герой выпуска «Крутой вратарь». Мальчишка, мечтающий стать футболистом, в свой первый приезд в студию программы мог передвигаться только на четвереньках. Но это было три года назад. Благодаря неравнодушию украинцев, помощи высококлассных врачей и собственной силе воли Юра весь этот год боролся за возможность встать на ноги. Каким он приедет в студию «Касается каждого» в этот раз?

Этот выпуск будет щедр на встречи, сюрпризы, теплые эмоции и искренность.

«Я очень рад, что дети доверяют нам свои самые заветные мечты, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – И благодарен всем тем взрослым, которые спешат исполнить эти мечты».

Гости праздничного выпуска – народная артистка Украины Нина Матвиенко, певица Злата Огневич, главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин, архимандрит Феодосий (Марченко), актер Виталий Михальцов, писательница Ирина Тетера, эксперт по правам детей Людмила Волынец и другие эксперты «Касается каждого».

Кстати, зрителей праздничной программы ждет сюрприз – импровизированный дуэт Нины Матвиенко и Златы Огневич!

Не пропустите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер» – 6 января в 19:00 в эфире телеканала «Интер».