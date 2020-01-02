Рождество на Интере: трансляция богослужений, телемарафон и праздничные спецвыпуски проектов

Светлый праздник Рождества – один из самых ожидаемых и значимых для христиан всего мира.

Радость этого великого события – рождения Господа нашего Иисуса Христа – «Интер» традиционно разделит с миллионами зрителей. 5, 6 и 7 января в эфире телеканала – трансляция богослужений, телемарафон, документальные проекты и праздничные выпуски программ.

«Готовим вместе». Готовимся к Рождеству

В воскресенье, 5 января, в 09:00 зрители «Интера» увидят рождественский выпуск кулинарного проекта «Готовим вместе».

На Рождество за одним столом собираются все родные и близкие. Определиться с праздничным меню хозяйкам помогут ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский. Они предложат телезрителям три рецепта традиционных рождественских блюд, а также расскажут о традициях празднования Рождества в разных странах.

В меню этой программы: вареники с кровяной колбасой и сельдереем; ножки индейки с картофелем в пряном масле с клюквой и черносливом; свиная вырезка в беконе и глазури из абрикосового джема.

Рождественский марафон «Чудо начинается»

В понедельник, 6 января, в 08:40 на «Интере» – рождественский многочасовой телемарафон «Чудо начинается». Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин и вся команда телеканала подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересных встреч и неожиданных экспериментов. В эфире прозвучат удивительные истории, которые еще раз напомнят, что каждый человек способен на чудо. Известные телеведущие, спортсмены, артисты и герои сюжетов марафона будут совершать добрые дела и осуществлять мечты детей и взрослых.

Трансляция Рождественских богослужений

В Рождественские дни телеканал «Интер» дарит миллионам телезрителей возможность присоединиться к Рождественским богослужениям в главной украинской православной святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре: 6 января в 17:00 «Интер» покажет трансляцию вечернего Рождественского богослужения, а 7 января в 09:00 – прямая трансляция Рождественской Божественной литургии.

«Касается каждого. Щедрый вечер»

В понедельник, 6 января, в 19:00 в эфире телеканала «Интер» – праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер». Традиционно эфиры проекта накануне Рождества посвящены историям детей – их проблемам, мечтам и реализации обещаний, которые взрослые когда-то дали маленьким героям программы.

Этот выпуск будет щедр на встречи, сюрпризы, теплые эмоции и искренность.

«Я очень рад, что дети доверяют нам свои самые заветные мечты, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – И благодарен всем тем взрослым, которые спешат исполнить эти мечты».

Кстати, зрителей праздничной программы ждет сюрприз – импровизированный дуэт Нины Матвиенко и Златы Огневич! Не пропустите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Щедрый вечер» – 6 января в 19:00 в эфире телеканала «Интер».

Документальный проект «Паломничество на Святую Землю»

В ночь с 6 на 7 января в 00:00 смотрите на «Интере» документальный проект собственного производства канала – «Паломничество на Святую Землю». Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Они плыли на кораблях, ехали на лошадях, шли пешком. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» прошла по земному пути Христа – от Назарета до Голгофы.

Документальный проект «Наш Блаженнейший»

Во вторник, 7 января, в 08:00 телеканал «Интер» покажет документальный проект собственного производства «Наш Блаженнейший» – о Блаженнейшем Митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии.

Будущий Предстоятель Украинской православной церкви – в миру Орест Березовский – родился 5 ноября 1944 года на Буковине, в семье священника – протоиерея Владимира Березовского. Он был воспитан в христианской вере, но рос обычным ребенком: увлекался спортом, играл в футбол. После окончания средней школы поступил в техническое училище, а затем – в Черновицкий университет на факультет электроники и кибернетики. Но спустя три года Орест Березовский стал студентом сразу второго курса Московской духовной семинарии, а уже через год принял решение стать монахом. Во время монашеского пострига иноку дают новое имя как ознаменование начала новой жизни. Будущий Предстоятель Украинской православной церкви получил в крещении имя Преподобного Онуфрия – раннехристианского святого, который прожил в пустыне 60 лет в одиночестве, молитве и строгом посте. Каким был путь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от инока до Предстоятеля Украинской православной церкви? О своем детстве, о желании стать священником, об испытаниях, которые ему пришлось пройти, о сложности предстоятельского служения и о православной церкви Блаженнейший рассказал в эксклюзивном интервью съемочной группе телеканала «Интер». Также своими воспоминаниями о Предстоятеле поделились его земляки, товарищи по духовной семинарии, священнослужители и верующие, среди которых – известный украинский боксер Александр Усик, который перед своими поединками всегда берет благословение у Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Поздравляем всех с наступающим Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник будет наполнен радостью, любовью и Божьей благодатью!