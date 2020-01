Рождественская истории с Тиной Кароль: стала известна дата премьеры на 1+1

Надя Дорофеева поделилась списком любимых рождественских фильмов, а Олег Скрипка вспомнил свои первые впечатления от Рождества во Франции.

Уже 7 января в 21:50 канал «1+1» покажет телеверсию грандиозного концерта «Рождественская история с Тиной Кароль», который недавно состоялся в столичном Дворце спорта. Любимые звезды миллионов украинцев объединили свои культовые хиты с традиционными колядки, чтобы популяризировать культуру празднования настоящего украинского Рождества.

Зрители увидят на сцене Тину Кароль, MONATIK, DZIDZIO, KAZKA, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, THE HARDKISS, Беz Обмежень, Олега Скрипку и ВВ, «Женский Квартал», MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, звезд шоу «Голос країни» и «Танці з зірками». В ярких номерах примут участие более сотни артистов - акробатов, актеров, фигуристов и танцоров, а музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Вооруженных сил Украины.

За кулисами телесъёмки концерта звезды признались, что для них Рождество - это особый праздник, когда собирается вся семья.

Сама Тина Кароль, которая стала идейным вдохновителем и ведущей «Рождественской истории», до сих пор верит в чудо Рождества и магические обычаи Сочельника.

«Чудо Рождества - это когда мы собираемся семьей дома. Мы выключаем свет, сидим при свечах и в уюте огоньков камина. Поем, едим кутью. Знаете, я могу год быть на диете, но кутью на Рождество обязательно съем. Это правило», - делится своими семейными традициями артистка.

«Обычно мы празднуем Рождество с семьей, потому что на Новый год артисты работают», - рассказал Позитив, участник группы «Время и Стекло». А Надя Дорофеева добавила, что перестроиться с рабочего на праздничное настроение помогают атмосферные новогодние фильмы и музыка.

«Рождественское настроение мне дарят фильмы «Один дома», «Реальная любовь», «Привет семье», сериал «Друзья», особенно эпизод про Новый год. Например, Вова обожает смотреть «Иронию судьбы» и заставляет меня смотреть. Мой муж где-то с первого декабря включает дома песни с новогодним и рождественским настроением. А поскольку в этом году мы переехали в загородный дом, настроение у нас очень праздничное. Мой рождественский муд - это Mariah Carey - All I want for Christmas is you», - поделилась Надя.

На сцене «Рождественской истории» группа «Время и Стекло» создаст настоящую новогоднюю сказку. Артисты в костюмах Санта Клауса и Снегурочки споют свой украиноязычный хит «Дым» и с ледового катка поднимутся в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.

Мультиартист MONATIK, который специально для проекта «Здійсни мрію» написал новый саундтрек «Мріяти не шкідливо» и споет его вместе с госпел-хором на сцене «Рождественской истории», также рассказал о своем семейном праздновании.

«Мы Рождество празднуем в семейном кругу - за столом собирается вся наша дружная семья, которая с каждым годом становится все больше и больше», - подтвердил MONATIK.

В то время Олег Скрипка, который вместе с группой ВВ ворвется на сцену «Рождественской истории» с колядкой «Добрий вечір тобі, пане господарю», признался, что начал праздновать Рождество не так давно. Артист вырос на севере Украины, где традиции были не так распространены. Но Олег вспомнил интересную историю о своем первом Рождестве за границей.

«В начале 90-х годов я поехал во Францию. И вживую, впервые в жизни увидел, как празднуют католическое Рождество. Для них чрезвычайно важно провести Святой вечер в семейном кругу, посетить церковную службу ... А Новый Год после потом не сильно и празднуют. Для меня это было в новинку, так как у нас тогда все было наоборот. Как раз на Рождество мы сыграли вместе с Сашей Пипой первый концерт от «ВВ» в Париже. Нам заплатили серьезный гонорар, особенно - по тем временам, и угостили хорошим вином и вкуснейшим сыром. Эта история сильно на меня повлияла. Потому что понял, и как нужно праздновать Рождество, и вино пить», - смеется Олег Скрипка.

Яркие постановки и выступления украинских звезд во время «Рождественской истории» перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а «Женский квартал» будет шутить о суженом Тины Кароль. Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы «Беz Обмежень» вместе с яркими парами финалистов шоу «Танці з зірками».

Над созданием шоу работала команда больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Завадюка. Режиссерами-постановщиками концерта стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, именно их часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире. Они создают грандиозные постановки для шоу «Танці з зірками» и «Голосу країни», а также работали над концертом «VISLOVO» группы «Время и Стекло». Разработкой концепции рождественского шоу режиссеры-постановщики занимались более полугода, чтобы действительно поразить зрителей и подарить яркую новогоднюю сказку.

Исполнения желаний, рождественская магия, сказочные декорации и выступления, от которых замирает сердце и перехватывает дух - не пропустите телеверсию концерта «Рождественская история с Тиной Кароль» - 7 января в 21:50 эксклюзивно на «1+1».