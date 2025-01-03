ДНК. Свої 4 сезон 6 випуск від 06.10.2024 дивитися онлайн

3 січня 2025 23:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон 6 випуск від 06.10.2024 дивитися онлайн
ДНК. Свої 4 сезон 6 випуск від 06.10.2024 дивитися онлайн
Пресслужба каналу СТБ

06.10.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 6 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон. 6 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон від 06.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту ДНК. Свої 4 сезон: до проєкту звернулася Юля, яка хоче встановити батьківство для свого восьмирічного сина Давида. Батьки хлопчика розійшлися відразу після його народження, тому Віктор не встиг визнати сина офіційно до відбуття на фронт. Проте, за словами Юлії, перебуваючи на передовій, Віктор дуже про це шкодував. Чоловік взяв з Юлії обіцянку зробити все можливе, щоб Давид став офіційно його сином.

Віктор зник безвісти на фронті в жовтні 2023 року, не встигнувши визнати Давида. Вся надія залишається на тест ДНК та рідну сестру Віктора Ірину. Жінка навідріз відмовляється надати біологічний матеріал для тесту та каже, що не вірить у розповіді Юлії. То хто ж має рацію в цій ситуації: Ірина чи Юлія? Що покаже тест ДНК? Чиїм сином виявиться Давид?  Дивіться онлайн проєкт ДНК. Свої 4 сезон 6 випуск від 06.10.2024.

6 випуск проєкту ДНК. Свої 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту ДНК. Свої дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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