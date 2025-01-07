Стендаперка Лєра Мандзюк пригадала найоригінальнішу новорічну ніч

7 січня 2025 14:53 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Стендаперка Лєра Мандзюк пригадала найоригінальнішу новорічну ніч
Стендаперка Лєра Мандзюк
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» стендаперка Лєра Мандзюк розповла про курйоз на свято Нового року.

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Зустрічати Новий рік за столом у теплому домі – це класика. Піти на вечірку в ресторан – щось більш оригінальне. А як вам варіант провести новорічну ніч у таксі, літаку, на вокзалі чи на роботі? У більшості людей хоча б раз у житті був своєрідний екстрим опівночі 1 січня. 

Про курйоз, який не забуде ніколи в житті, під час зйомок нового сезону проєкту «єПитання» на Новому каналі розповіла українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк.

Якось я зустріла Новий рік у полі. Моя сестра з чоловіком і дітьми їхали в місто на святкову ялинку. Я приєдналася за компанію. Зрозуміло, що всі подивилися ту ялинку, хильнули трохи ігристого й на саму зустріч Нового року поверталися додому за святковий стіл. Оскільки я живу трішки ближче, то по дорозі додому вони мене висадили раніше й поїхали до себе. Таким чином я зустріла Новий рік сама в полі. Вирішила йти через поле, бо так швидше, але все одно не встигла. Коли була за 300 метрів від дому, бачила всі салюти, що стріляли в селі. Красиво (усміхається). До речі, було нестрашно. Я розуміла, що це свято, і все буде добре. Та й загалом у селі не так страшно ходити вночі, як у місті.

Стендаперка Лєра Мандзюк / Пресслужба Нового каналу

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Нагадаємо, 

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