Національна опера України – афіша на січень 2025 року

Новий 2025 рік Національна опера України розпочинає святковим марафоном з загадування бажань під час балету «Снігова Королева» та біля різдвяного вертепу.

Також на глядачів очікують: яскрава з усіх боків опера «Кіт у чоботях», феєрично-гротескний балет «Вечори на хуторі біля Диканьки» та багато не менш яскравих подій. Та й взагалі, січневий репертуар театру задовольнить найвибагливіші смаки глядачів.

І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а от кількість глядачів в залі, хоча все ще обмежена, значно збільшилась (тепер – 561 особа), Національна опера України з радістю зустріне своїх глядачів!

Розпочинає перший місяць року новорічно-різдвяний марафон «Снігової Королеви».

2–12 січня – балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі (диригент-постановник – Олексій Баклан, художник-постановник – Станіслав Петровський, художник костюмів – Наталія Кучеря) відбулася 2016 року й одразу привернула увагу поціновувачів балету. Наприкінці 2022 року творча група театру зробила переосмислення музичної складової балету – були вилучені фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів. Відповідно відбулися зміни й в хореографії. Прем’єра оновленої «Снігової Королеви» відбулася 23 грудня 2022 року.

Початок вистави на виконавський склад https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2025. А загадувати бажання треба під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку…

15 січня (середа) о 17:00 – одна з найрезонансніших премʼєр минулого сезону – «Діалоги кармеліток» Франсіса Пуленка у постановці Львівської національної опери – вперше на сцені Національної опери України! Історія про молоду аристократку Бланш, яка, переживаючи складні події та обставини у часи Французької революції, перемагає власні страхи, сумніви та безпорадність, постане у режисерській візії Василя Вовкуна. Неокласична музика Франсіса Пуленка, сповнена глибокого драматизму, прозвучить під орудою Івана Чередніченка. Мінімалістична сценографія Миколи Молчана, сповнена містких символів головної християнської ідеї, костюми топової української дизайнерки Оксани Караванської, та вражаюча світлова партитура Олександра Мезенцева, нададуть постановці виразних штрихів та деталей.

16 січня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів

«Шопеніана» Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет вирізняється бездоганним смаком та вишуканим стилем, притаманним для вишуканих мініатюр класичної хореографії.

Фредеріка Шопена. Ліричний безсюжетний балет вирізняється бездоганним смаком та вишуканим стилем, притаманним для вишуканих мініатюр класичної хореографії. «Пахіта» – балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка».

17 січня (п’ятниця) о 17:00 – опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом – Україна в авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, мініспідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу – мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії», – сказав Анатолій Солов'яненко.

18 січня (субота) о 15:00 –– це не просто один з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно¬му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються балетмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу. Не випадково «Сильфіду» назвали «ескізом, яким скористалися для ча¬рівної композиції «Жізелі».

19 січня (неділя) о 15:00 – опери «Кіт у чоботях» Юрія Шевченка.

Сповнене неочікуваних сюрпризів гротескне дійство буде цікавим, які маленьким так і дорослим глядачам. Ви нізащо не здогадаєтесь, хто співатиме Кота, а хто буде Людожером….

Постановний склад: художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко.

22 січня (середа) о 17:00 – Концерт до Дня Соборності України за участю провідних солістів, хору та оркестру театру.

23 січня (четвер) о 17:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».

Друге століття живе на сцені цей веселий, яскравий спектакль. Попри простому лібрето, що досить умовно передає сюжет геніального твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки, легко підкорюючи глядачів різних поколінь. Секрет цього успіху — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. Не даремно. цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

24 січня (п’ятниця) о 17:00 –безсмертний шедевр української класики опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

25 січня (субота) о 15:00 – балет Є.Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає у вигляді балету. На глядачів чекає яскрава вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

26 січня (неділя) о 17:00 - «Трубадур» – одна з найяскравіших опер Джузеппе Верді. Це романтична драма із заплутаною інтригою, кривавою розв’язкою, поєдинками, помстою, отрутою та фатальними таємницями; з дуже гострими сценічними ситуаціями та справжнім кипінням пристрастей. Музика опери багата на красиві мелодії, що вільно ллються, чимало з яких сьогодні стали широко відомими і улюбленими в усьому світі. Усі події в опері відбуваються в Іспанії в XV столітті, де розгортається боротьба жорстокого графа ді Луни з благородним трубадуром Манріко за любов прекрасної Леонори. Постановний склад: Віталій Пальчиков – режисер-постановник, Микола Дядюра – диригент-постановник, Марія Левитська – художник-постановник, Богдан Пліш – хормейстер-постановник.

30 січня (четвер) о 17:00 – комічний балет «Весілля Фігаро» на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка, який впродовж багатьох років є беззаперечним фаворитом у київських глядачів.

31 січня (п’ятниця) о 17:00 – «Набукко» рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави (561 місце) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна тепер не тільки онлайн, а і в касах театру.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

Нагадаємо,