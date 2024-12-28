Холостяк 13 сезон 9 випуск від 27.12.2024 дивитися онлайн

28 грудня 2024 00:07 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 9 випуск від 27.12.2024 дивитися онлайн
Холостяк 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 27.12.2024
Пресслужба каналу СТБ

27.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 9 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 27.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: вісім тижнів глядачі спостерігали за народженням справжніх почуттів. І от настала мить, яка змінить життя Холостяка та його обраниці. Але спочатку Олександр Терен познайомить Інну і Анастасію зі своїми найріднішими – батьками, сестрою та друзями. Найближчі люди матимуть нагоду поставити свої запитання дівчатам та дати пораду Олександру. Які враження у них складуться про кожну з героїнь. Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 9 випуск від 27.12.2024.

9 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн 4 січня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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Холостяк 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 20.12.2024
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