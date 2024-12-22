Холостяк 13 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 20.12.2024

22 грудня 2024 12:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 8 випуск: хто покинув шоу 20.12.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 20.12.2024
Пресслужба каналу СТБ

20.12.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 8 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 8 випуску від 20.12.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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У восьмому випуску романтичного реаліті Холостяк 13 сезон відбулися знайомства з родинами та подорожі рідними краями героїнь. Цього тижня Олександр Терен відправився на Львівщину для знайомства з родиною Юстини. Після цього Холостяк помандрував на Тернопільщину до Анастасії та її родини. А ось із рідними Інни головний герой мав зустрітися у рідному місті дівчині – Харкові, але напередодні місто зазнало масованого обстрілу, тому біло прийнято рішення зустрітися у Києві.

Перед фіналом Олександр відпустив додому Юстину. Холостяку було дуже важко зробити цей вибір, але він зізнався, що не хоче в майбутньому зробити дівчині ще болючіше. В ті моменти, коли серце мало битися частіше поруч з Юстиною, таких відчуттів не було, зізнався Холостяк.

Юстина Багай

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Юстина Багай / instagram.com/holostyakstb

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