ДНК. Свої 4 сезон: дві щемливі історії українських військових, які шукають рідні душі

Телеканал СТБ реалізує важливу соціальну місію – шукає зниклих українців через війну та допомагає їх повернути додому. Відбувається це щонеділі в межах проєкту «ДНК. Свої» з Тетяною Висоцькою.

У шістнадцятому випуску проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон глядачі побачать дві щемливі історії українських військових, які шукають рідні душі, з якими втратили зв’язок через війну.

До проєкту звернувся 44-річний військовослужбовець Дмитро. З самого початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем, служив в артилерії та у жовтні 2024 року потрапив в оточення ворога і зник з радарів рідних. Там він отримав тяжке поранення у живіт і був переконаний, що не виживе. Дмитро навіть встиг записати відеопрощання до своїх синів: Влада (18 років) та Назара (9 років), які наразі з колишньою дружиною у Польщі. Чоловік не вірив, що дістанеться до лікарні, але його врятували побратими: 40-річний водій Олександр та 19-річний військовий Артур. Вони обидвоє отримали поранення під час евакуації: Олександру прострелили руку, а Артур зазнав контузії. Попри це чоловіки не кинули пораненого товариша. Дмитро називає їхній вчинок героїчним і шукає своїх рятівників, щоб подякувати за «другий» день народження.

Та спершу у студії з’явилася 65-річна мати Дмитра Світлана, яка проживає у Туреччині. Через хворобу вона не бачила сина п’ять років. Їхня перша зустріч у студії виявилася вкрай емоційною та розчулила всіх присутніх. Жінка теж попросила зустрічі із побратимами Дмитра, яких він називає новими «хрещеними батьками», щоб від щирого серця подякувати їм:

Я хочу подякувати їм, обійняти їх і щоб вони знали, що в них є ще одна мати. Якщо їм щось потрібно, вони завжди можуть звернутися до мене. Бо вони врятували найдорожче, що в мене є, – мого сина, – наголосила Світлана.

Фахівці проєкту «ДНК.Свої» розшукали рятівників Дмитра. У студії з’явився водій Олександр, який зараз перебуває на лікуванні і медики рятують його руку. Чоловік розповів, як відбувався порятунок та як він сам отримав поранення під час евакуації Дмитра.

Інакше вчинити я не міг, бо українці своїх не кидають на полі бою, – сказав Олександр.

А ще чоловік наголосив про особливий внесок 19-річного Артура за позивним «Малий», який, попри контузію, не дав побратимові загинути. Однією рукою хлопець переключав передачі авто, бо тіло водія Олександра вже не слухалося, а іншою – відстрілювався від ворога.

Артур, який нині лікується у київському шпиталі, також приїхав до студії. Хлопець розповів свою складну життєву історію: на фронті він втратив батька, після цього й прийняв рішення піти на війну – захищати свою землю і помститися за смерть рідної людини. Після лікування Артур планує повернутися до війська.

Ще одна історія випуску стосується 27-річного військового-розвідника Любомира. Чоловік шукає свого старшого брата Степана, який з війною загадково зник чотири роки тому. Після важкого поранення Любомир усвідомив, що життя коротке, й вирішив відшукати брата. Також він хоче дізнатися, де похована його рідна мати, адже через складні сімейні обставини він цього не знає теж.

Життя Любомира було нелегким. У його родині четверо дітей: він, Анна, Надія та зниклий Степан. Чоловік підтримує стосунки лише з сестрою Анною, яка живе в Італії. З Надією, що перебуває у Польщі, у нього холодні відносини. Проте завдяки СТБ всі об’єдналися заради пошуків Степана.

Першою у студії з’явилася молодша сестра Любомира Анна. 23-річна дівчина подолала тисячі кілометрів, щоб зустрітися з братом. Надія приєдналася онлайн із Польщі. Разом вони пригадали складне дитинство: мати здала їх до дитбудинку через насильство з боку вітчима. У сиротинці над дітьми жахливо знущалися – били та погано годували, відбирали подарунки та гроші, які ті отримали від волонтерів.

На щастя, журналісти проєкту знайшли Степана. Чоловік був у Києві всі ці роки – працював на будівництві. Він пояснив своє зникнення втратою телефону, через що він не міг вийти на зв’язок із родиною.

Також команда «ДНК.Свої» розшукала могилу матері героїв програми. Виявилося, що жінка померла від ішемічної хвороби серця. Після ефіру рідні домовилися відвідати місце її останнього спочинку, щоб віддати шану та залишити образи в минулому.

Щемливі історії українських військовослужбовців, що беруть за серце, дивіться у випуску на офіційному сайті та YouTube каналі СТБ.

Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.