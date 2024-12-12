ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною
Цієї неділі, 15.12.2024, в новому випуску «ДНК. Свої» 4 сезон глядачі побачать зворушливі історії про незламний дух, відвагу та силу сімейних зв’язків.
Серед інших героїв випуску – 40-річний військовий Любомир, який, перебуваючи на передовій, звернувся до програми із проханням виконати його найзаповітніше бажання: знайти двох сестер та брата, з якими він втратив зв’язок багато років тому. Чоловік сподівається, що після стількох років розлуки зможе нарешті обійняти рідних і відчути себе частиною великої родини.
Які несподівані деталі розкриють журналісти проєкту «ДНК.Свої» про героїв цих історій?
Дивіться вже цієї неділі, 15 грудня о 22:00 у новому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.