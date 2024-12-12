ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною

12 грудня 2024 15:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною
ДНК. Свої 4 сезон: шлях до єднання через випробування війною
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 15.12.2024, в новому випуску «ДНК. Свої» 4 сезон глядачі побачать зворушливі історії про незламний дух, відвагу та силу сімейних зв’язків.

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44-річний військовий Дмитро, який пережив важке поранення та кілька складних операцій, звернувся до програми «ДНК. Свої» 4 сезон з особливим проханням. У найтемніший момент свого життя, потрапивши у засідку, Дмитро записав відеозвернення, готуючись до найгіршого. Проте завдяки двом невідомим бійцям, які ризикували власним життям, йому вдалося вибратися зі смертельної пастки. Тепер Дмитро мріє знайти своїх рятівників, аби особисто подякувати їм за мужність і самопожертву.

Серед інших героїв випуску – 40-річний військовий Любомир, який, перебуваючи на передовій, звернувся до програми із проханням виконати його найзаповітніше бажання: знайти двох сестер та брата, з якими він втратив зв’язок багато років тому. Чоловік сподівається, що після стількох років розлуки зможе нарешті обійняти рідних і відчути себе частиною великої родини.

Які несподівані деталі розкриють журналісти проєкту «ДНК.Свої» про героїв цих історій?

Дивіться вже цієї неділі, 15 грудня о 22:00 у новому випуску проєкту «ДНК. Свої» на телеканалі СТБ.

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