ДНК. Свої 4 сезон: возз'єднання трьох колишніх полонених Херсонського ізолятора та ризикована операція з визволення партизана
У 9 випуску журналісти проєкту «ДНК. Свої» допомогли зустрітись чоловікам, які перебували в одній камері у Херсонському ізоляторі тимчасового утримання під час окупації.
До програми «ДНК. Свої» першим звернувся 43-річний Роман. До повномасштабного вторгнення він займався виробництвом меблів. Перебував у російському полоні 54 дні, як цивільний полонений. Він також переймається через долю своїх побратимів Олександра та Олега, з якими, на щастя, зустрівся у студії програми. Він чув, як їх катували електрошокером у коридорах ізолятора.
Тортури були різні, але електрошокером катували майже всіх, через що у мене зараз проблеми із серцем та зубами. У нас у камері загинула людина, росіяни її забили до смерті. І щоб забрати тіло, вони нас перемістили по іншим камерам. І так я потрапив до Микити з Антоном, – розповідає про свої спогади Роман.
34-річний Микита раніше працював журналістом. У неволі росіян провів 29 днів. Через психологічний тиск чоловік досі не може прийти до тями і йому важко все це переживати, тому він попросив не показувати обличчя на камеру. Одразу після звільнення з полону Микита виїхав з Херсону і мешкає в іншому місті. У студії проєкту «ДНК. Свої» він вперше за 2 роки зустрівся зі своїми друзями, з якими переживав найжахливіші тортури.
Антону, який також був захоплений окупантами, 36 років. До війни навчав дітей ходити у море з вітрилами. У полоні росіян провів найбільше за інших – 104 дні. Зараз він чинний військовий і захищає Україну на фронті.
Щодо долі Сергія, яка залишалася майже невідомою, журналісти «ДНК. Свої» провели власне розслідування. Вони віднайшли його матір Тетяну, яку 2 роки тому евакуювали до Німеччини. Вона завітала до студії «ДНК. Свої» з надією зустрітись із сином.
Після звільнення Херсона окупанти вивезли Сергія до Сімферополя. У захопленому Криму він пройшов через кілька тюрем, майже осліп та оглух. Вдалося зʼясувати, що він живий і віднедавна уже на волі.
Вже із Севастополя мені повідомили, що треба найняти адвоката, йде суд. До 10 років увʼязнення загрожує. Адвокат довів, що він просто у нас ховав зброю і його звільнили, – розповідає 70-річна матір.
Завдяки величезній кількості людей, які були до цього залучені, за запитом проєкту «ДНК. Свої» вдалося вивезти двох громадян України. Один з них Сергій. Маю визнати, що його було дуже важко витягати, постійно зустрічались якісь перешкоди. Але завдяки ГУР, офіцерам СБУ, нашим прикордонникам, механізму взаємодії з міжнародними правозахисними організаціями й ГО «Захист вʼязнів України», стався цей день, – каже громадська активістка Гейде Різаєва.
Щоразу, коли в студії мої земляки-херсонці, я особливо морально налаштовуюся. По-перше, бо це свої, по-друге, бо близьке болить більше. Але найголовніше в цьому випуску – гордість. За таких сильних і мужніх людей, які відчайдушно боролися проти окупанта, розуміючи всі смертельні ризики і пройшовши стільки пекла. А тепер ще й дочекавшись зустрічі з тими, кого давно не могли знайти, – розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.
Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, – пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.