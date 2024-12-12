Даша Петрожицька розповіла, які в неї стосунки з батьками нареченого
Українська акторка Даша Петрожицька, яка зіграла одну з ролей у серіалі «Будиночок на щастя», розповіла про стосунки на відстані.
Даша, яку вже зовсім скоро побачите у новому сезоні серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) поділилася, з якими труднощами зіштовхується зараз пара.
На відстані – важко. По суті, скільки ми разом, стільки й на відстані. Хоча щодня стабільно зідзвонюємося, але іноді це спілкування зводиться до «добрий ранок», «смачного» та «добраніч». Тому що в кожного важкі проекти, і ми дуже втомлюємося, – розповідає Петрожицька в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Влітку в мене був максимально важкий графік, я знімалася паралельно у двох серіалах. Думала, що просто не виживу. Після того пообіцяла собі, що більше не буду зніматися цілодобово, і при цьому ще й грати вистави. Бо іноді ти приходиш після важкого дня і просто не хочеш розмовляти. Пишеш «побажай мені добраніч», бо немає сил. Звісно, бувають періоди, коли такий формат стосунків набридає, і хочеться, щоб людина була поруч. Інколи мрієш прийти додому, і щоб тебе просто обійняли. А не запитували: «Як у тебе справи?» Людині потрібна людина. Тому це, звісно, важко. Але якось мирюся з таким станом.
Я познайомилася з батьками Олексія без нього. Вони прийшли до мене на виставу в Харкові ще до повномасштабної війни. Були всією родиною. Напевно, людей 15. Батько подарував мені величезний букет, – з усмішкою пригадує акторка. – Я взяла телефон, і ми подзвонили Льоші по FaceTime. Розповіли, що познайомилися. Так вони почали їздити до мене в Київ на прем’єри. Буває, ще в Полтаву приїжджають, бо там у них є родичі, і Харків поруч. Отак ми з ними бачимося.
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