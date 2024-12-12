Даша Петрожицька розповіла, які в неї стосунки з батьками нареченого Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Акторка Даша Петрожицька Пресслужба Нового каналу

Українська акторка Даша Петрожицька, яка зіграла одну з ролей у серіалі «Будиночок на щастя», розповіла про стосунки на відстані.