Кохання на виживання 5 сезон: Лєра Товстолєс змусила відому тіктокерку віддати на благодійність дорогі брендові речі
Відома українська TikTok-блогерка Катя Пустовіт стала учасницею реаліті «Кохання на виживання» (Новий канал). Чи вдалося їй разом із коханим зберегти стосунки після всіх випробувань?
Тому ведуча реаліті та акторка «Жіночого Кварталу» Лєра Товстолєс влаштувала для пари цікаве випробування: за кожну неправильну відповідь Влада про Катю покарання має понести сама Катя. Дівчина робитиме донат, але не грошима, а речами зі свого брендового гардероба.
Добре, що хоч не різати речі та не палити їх. З одного боку, я була рада, що ми зробимо добру справу, а з іншого – можу за ці речі віддати 50 речей з масмаркету, – говорить Катя. – Мій фундамент – це кеди Dolce & Gabbana. А у Влада мислення бідняка. Я взагалі не розумію, чому він рахує мої гроші, нехай свої «біткоїни» рахує. Влад відкладає життя на потім, я так не можу. Наприклад, хочу кепку Gucci за 30 тисяч гривень, розумію, що в мене є гроші, щоб зараз її купити й радіти після цього. І буду її носити, для мене це інвестиція. Коли я щось хочу, а він не може мені це дати, починаю думати, що, можливо, не любить мене, не хоче зробити щасливою.
Катя не думає про майбутнє, вона постійно хоче речі, які їй фактично не потрібні, – впевнений Влад. – Мене бісить, що вона віддає гроші в нікуди. Скільки можна було заробити з усього, що вона витратила, якби вкладати. Я бачу упущену вигоду. На одну річ можна купити собі 2–3 реально стильних look’и. У нас іде війна, як у такій ситуації можна брати й розкидуватися грошима, навпаки, потрібно їх заощаджувати!
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