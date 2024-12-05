Кохання на виживання 5 сезон: Лєра Товстолєс змусила відому тіктокерку віддати на благодійність дорогі брендові речі

Відома українська TikTok-блогерка Катя Пустовіт стала учасницею реаліті «Кохання на виживання» (Новий канал). Чи вдалося їй разом із коханим зберегти стосунки після всіх випробувань?

Героями четвертого випуску «Кохання на виживання» стали Катя та Влад, які разом вже три роки. Дівчина має понад три мільйони підписників у TikTok, а її хлопець – TikTok-маркетолог та заробляє на криптовалюті. Обидва фінансово забезпечені, сімейний бюджет пара ділить порівну, і дівчину це не влаштовує. А її хлопця дратує те, скільки грошей, які можна було б заощадити, Катя витрачає на одяг та аксесуари.

Тому ведуча реаліті та акторка «Жіночого Кварталу» Лєра Товстолєс влаштувала для пари цікаве випробування: за кожну неправильну відповідь Влада про Катю покарання має понести сама Катя. Дівчина робитиме донат, але не грошима, а речами зі свого брендового гардероба.

Добре, що хоч не різати речі та не палити їх. З одного боку, я була рада, що ми зробимо добру справу, а з іншого – можу за ці речі віддати 50 речей з масмаркету, – говорить Катя. – Мій фундамент – це кеди Dolce & Gabbana. А у Влада мислення бідняка. Я взагалі не розумію, чому він рахує мої гроші, нехай свої «біткоїни» рахує. Влад відкладає життя на потім, я так не можу. Наприклад, хочу кепку Gucci за 30 тисяч гривень, розумію, що в мене є гроші, щоб зараз її купити й радіти після цього. І буду її носити, для мене це інвестиція. Коли я щось хочу, а він не може мені це дати, починаю думати, що, можливо, не любить мене, не хоче зробити щасливою.

Лєра Товстолєс змусила відому тіктокерку віддати на благодійність дорогі брендові речі / Пресслужба Нового каналу

Відтак на благодійність для переселенців пішли панама Jacquemus за 150 євро, яку Катя одягла лише раз, футболки Polo Ralph Lauren та Kenzo, окуляри Versace (дев’ять тисяч гривень), кофта Stone Island, у якій дівчина була під час першого випробування (двадцять шість тисяч гривень) та кросівки Balenciaga за тисячу євро, до речі, це був подарунок Влада.

Катя не думає про майбутнє, вона постійно хоче речі, які їй фактично не потрібні, – впевнений Влад. – Мене бісить, що вона віддає гроші в нікуди. Скільки можна було заробити з усього, що вона витратила, якби вкладати. Я бачу упущену вигоду. На одну річ можна купити собі 2–3 реально стильних look’и. У нас іде війна, як у такій ситуації можна брати й розкидуватися грошима, навпаки, потрібно їх заощаджувати!

Лєра Товстолєс змусила відому тіктокерку віддати на благодійність дорогі брендові речі / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,