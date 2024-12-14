Холостяк 13 сезон 7 випуск від 13.12.2024 дивитися онлайн
14 грудня 2024 15:27
Юлія Туренко
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024
Пресслужба каналу СТБ
13.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 7 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 13.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 7 випуску проєкту Холостяк
13 сезон: новий випуск романтичного реаліті буде присвячений інтересам та захопленням героїв проєкту. Адже спільні інтереси – це надійні струни, що здатні поєднати серця. Чи стануть захоплення Холостяка натхненням для дівчат та чи відкриє він для себе їхні нові грані? Та хто покине проєкт за крок до знайомства з батьками? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 7 випуск від 13.12.2024.
7 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн 21 грудня на нашому сайті TV.UA.
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