Холостяк 13 сезон 7 випуск від 13.12.2024 дивитися онлайн

14 грудня 2024 15:27 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 7 випуск від 13.12.2024 дивитися онлайн
Холостяк 13 сезон: дивитися 7 випуск онлайн від 13.12.2024
Пресслужба каналу СТБ

13.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 7 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 13.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: новий випуск романтичного реаліті буде присвячений інтересам та захопленням героїв проєкту. Адже спільні інтереси – це надійні струни, що здатні поєднати серця. Чи стануть захоплення Холостяка натхненням для дівчат та чи відкриє він для себе їхні нові грані? Та хто покине проєкт за крок до знайомства з батьками? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 7 випуск від 13.12.2024.

7 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн 21 грудня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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