Холостяк 13 сезон 8 випуск від 20.12.2024 дивитися онлайн

20.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 8 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 20.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: у новому випуску романтичного реаліті відбудеться довгоочікувана зустріч Олександра Терена з рідними дівчат. Саме ці зустрічі можуть змінити все.

Перша поїздка Олександра буде до міста Броди. Юстина запропонує йому відвідати місцевий замок XVII століття. А після романтичної зустрічі пара вирушить до рідних Юстини. Вона зізналась, що ніколи ще не знайомила батьків зі своїм хлопцем, тож ця зустріч для неї особливо хвилююча. Як поставляться суворі батьки дівчини до цього і чи готові вони прийняти вибір своєї доньки?

Наступною зупинкою у мандрівці Холостяка буде місто Збараж, де живуть рідні Анастасії. Та перш ніж ця зустріч відбудеться, Анастасія вирішила підготувати до неї Холостяка та провести парну медитацію. Як оцінять обранця доньки рідні Анастасії і чому Холостяк заговорить з її мамою про необхідний бюджет на задоволення бажань дівчини?

А от знайомство з рідними Інни опиниться під загрозою, оскільки її сім’я живе у Харкові. Напередодні зустрічі там сталися серйозні обстріли, через що батьки дівчини вирішили не наражати доньку та Олександра на небезпеку та попросили не приїздити. На знайомство з Олександром приїде двоюрідна сестра Інни. Вона підготувала провокативні питання для пари, аби допомогти їм краще пізнати одне одного. Чи не зробила дівчина ведмежу послугу своїй сестрі. І чому Олександр засумнівався в щирості Інни, дізнавшись, що вона приховала свій перший шлюб від сім’ї? Як знайомство з батьками змінить усе і хто з дівчат покине проєкт перед фіналом? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 8 випуск від 20.12.2024.

8 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн 26 грудня на нашому сайті TV.UA.

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