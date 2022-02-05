Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора
5 февраля 2022 06:00
Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua
Национальный отбор на «Евровидение-2022» все ближе.
«Евровидение» будет проходить в новом формате. В прямом эфире зрители смогут увидеть только финал этого мероприятия.На этой неделе организаторы Нацотбора огласили имена ведущих. На основной сцене будет блистать Маша Ефросинина, а за кулисами поддерживать участников будет Тимур Мирошниченко.Полный состав судей Национального отбора на «Евровидение-2022» пока остается в тайне.
Организацию Национального отбора в этом году на себя взяли продюсеры канала UA:ПЕРШИЙ. Эфир конкурса состоится 12 февраля, а участие в нем примут восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, Wellboy.
Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора / instagram.com/eurovision.ua
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Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Напомним,