Национальный отбор на «Евровидение-2022» все ближе.

В 2022 году Национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в новом формате. В прямом эфире зрители смогут увидеть только финал этого мероприятия.

Организацию Национального отбора в этом году на себя взяли продюсеры канала UA:ПЕРШИЙ. Эфир конкурса состоится 12 февраля, а участие в нем примут восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, Wellboy.

Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора / instagram.com/eurovision.ua

На этой неделе организаторы Нацотбора огласили имена ведущих. На основной сцене будет блистать Маша Ефросинина, а за кулисами поддерживать участников будет Тимур Мирошниченко.

Достойные личности заняли места судей. Первым членом жюри стала певица Тина Кароль. Составить компанию звезде готовится член правления Общественного, режиссер Ярослав Лодыгин.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Полный состав судей Национального отбора на «Евровидение-2022» пока остается в тайне.

Напомним,