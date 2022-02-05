Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора

5 февраля 2022 06:00 Туренко Андрей
Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора
Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua

Национальный отбор на «Евровидение-2022» все ближе.

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В 2022 году Национальный отбор на песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в новом формате. В прямом эфире зрители смогут увидеть только финал этого мероприятия.

Организацию Национального отбора в этом году на себя взяли продюсеры канала UA:ПЕРШИЙ. Эфир конкурса состоится 12 февраля, а участие в нем примут восемь конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, LAUD, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, Wellboy.

Евровидение-2022: стали известны имена двух членов жюри Нацотбора / instagram.com/eurovision.ua
На этой неделе организаторы Нацотбора огласили имена ведущих. На основной сцене будет блистать Маша Ефросинина, а за кулисами поддерживать участников будет Тимур Мирошниченко.

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Достойные личности заняли места судей. Первым членом жюри стала певица Тина Кароль. Составить компанию звезде готовится член правления Общественного, режиссер Ярослав Лодыгин.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Полный состав судей Национального отбора на «Евровидение-2022» пока остается в тайне.

Напомним, 

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