Актер сериала "Водная полиция" Артур Шурыпа рассказал о своих бывших девушках

Актер Артур Шурыпа сыграл в картине «Водная полиция» на канале «Украина» одну из главных ролей и откровенно рассказал о своих прошлых отношениях.

Когда мы видим на экране сильных и мужественных героев , то невольно возникают вопросы: «Как актеры ведут себя в реальной жизни?», «Тоже защищают женщин и не говорят ничего плохого о бывших?»

Актер сериала "Водная полиция" Артур Шурыпа / пресс-служба канала Украина

Однажды известный писатель заметил: «Настоящий мужчина никогда не станет говорить о бывшей женщине плохо». Но это красиво выглядит на бумаге, а что происходит в жизни? Особенно, когда у вас плотный график, вы пропадаете на работе, а любимый человек не понимает, почему ему не уделяют внимания, поэтому жалуется и обижается.

Не все девушки понимают, что такое актерское ремесло. У нас была сцена, во время которой я сидел с актрисой на скамейке 40 минут и целовался, – привел пример звезда сериала «Водная полиция». – И это просто работа. В наших действиях не было ничего такого, что можно было принять за измену. Если любимый человек это понимает и принимает, то можно строить отношения.

Актер сериала "Водная полиция" Артур Шурыпа / пресс-служба канала Украина

Когда же люди расходятся – они порой не очень красиво отзываются о бывших партнерах. Но Артур Шурыпа считает, что это проявление неуважения к другому человеку.

В отношениях могли быть и очень хорошие моменты, и какие-то неприятные нюансы. Но рассказывать что-то плохое про девушку я не стану, – сказал актер во время интервью для канала «Украина». – Да и зачем? Все было классно, просто в какой-то момент мы пошли разными путями. Либо оба выросли из этих отношений, либо один из нас захотел чего-то другого – и это нормально.

Звезда сериала «Водная полиция» сегодня не в отношениях, но он уверен, что не нужно искать любовь.

Я считаю: когда ты готов, любовь сама тебя найдет, – объяснил Артур Шурыпа.

Напомним,