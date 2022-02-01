Артур Логай рассказал, как сын был шокирован от его экстравагантного образа графа
Победитель «Танці з зірками» и актер сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай играет в сериале «Дом Бобринских» графа Андрея Бобринского, который оказывается в своем имении, но в будущем, через 150 лет.
Я помню, как мы на улице снимали одну из последних серий «Дома Бобринских» и я увидел, что к площадке приехала машина, похожая на нашу. Это моя жена Женя со Львом сделали утром пиццу и решили меня угостить. У жены с сыном есть традиция – каждое воскресенье они вместе готовят что-нибудь вкусненькое. Так вот я подхожу к машине, открываю дверь, и сын смотрит на меня большими глазами и отклоняется. Я говорю: «Это я», на что Лев спрашивает: «Кто?». Он просто меня не узнал с усами, в одежде из прошлого века. Потом прикоснулся к моим усам и спросил, что это. Я ответил: "Усы". Сын прикладывает палец себе над губой и говорит: «У меня нет усы».
Во время съемок актер овладел многими новыми навыками, например, фехтовать, ездить верхом и даже снова запел. Интересно, что Артур вырос в семье музыкантов, но долгое время утверждал, что не хочет сам петь.
Когда я был моложе, то говорил, что пение – это не мое, но с годами понял, что не могу без музыки – признался актер. – Сейчас я стараюсь петь при любой возможности.
Напомним,