Артур Логай рассказал, как сын был шокирован от его экстравагантного образа графа Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актер Артур Логай instagram.com/logai.arthur

Победитель «Танці з зірками» и актер сериала «Моя улюблена Страшко» Артур Логай играет в сериале «Дом Бобринских» графа Андрея Бобринского, который оказывается в своем имении, но в будущем, через 150 лет.