ICTV2 покаже новий сезон популярного детективу «Коп з минулого» з новим актором: хто гратиме замість Артура Логая?

8 вересня 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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ICTV2 покаже новий сезон популярного детективу «Коп з минулого» з новим актором: хто гратиме замість Артура Логая?
ICTV2 покаже новий сезон популярного детективу «Коп з минулого»
Пресслужба каналу ICTV

13 вересня ICTV2 покаже другий сезон популярного серіалу «Коп з минулого».

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Іронічний детектив «Коп з минулого» очолив топ-5 найретинговіших україномовних праймових серіалів 2020 року. У нових серіях глядачам покажуть нові серії з новим головним виконавцем. З Дмитром Суржиковим головну роль гратиме новий актор Павло Текучев. 

«Коп з минулого» – детектив про пригоди поліцейського Олега Доліна (Дмитро Суржиков), який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився у минулому. Герой продовжує працювати у поліції і разом з молодим напарником шукає злочинців зрозумілим йому методами – старими, але дієвими. І хоч такі грубі прийоми не до душі молодому лейтенанту Андрію Василенку (Артур Логай), йому доводилося спрацьовуватися з «прибульцем» з минулого. 

Актор Павло Текучев / Пресслужба каналу ICTV

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У нових серіях напарником Доліну призначають молодого інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда. Втілить роль молодий український актор Павло Текучев.

У нових напарників складуться дуже гарячі стосунки, тому що ми один одного спочатку зовсім не сприймаємо. Це як люди з різних світів, які абсолютно не усвідомлюють, що може бути щось якось по-іншому. Але в результаті ми будемо тертися-тертися і, врешті, спрацюємось один з одним. В новому сезоні Долін і надалі мислить образами минулого століття, і це накладатиме відбиток на його поведінку, – розповідає Павло Текучев про відносини свого персонажа з головним героєм.

Не пропустіть премʼєру «Коп з минулого 2» на ICTV2 о 20:00. 

Нагадаємо,

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