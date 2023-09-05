Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки

5 вересня 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Римма Зюбіна розповіла про поїздки сина в найгарячіші точки
Акторка Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна розповіла про 24-річного сина Даниїла.

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Після початку повномасштабної війни 24-річний син Римми Зюбіної почав їздити з міжнародними військовими журналістами на фронт в якості перекладача. 

Зірка скетчкому Нового каналу «Зв’язок» зазначила: її Даниїл нічого не розповідає про ці поїздки. 

Але я пам'ятаю очі моєї дитини, коли той приїхав з Бучі. Тоді я зрозуміла, що він вперше побачив, як тіла лежать на вулиці, вперше побачив смерть отакою, – сказала Римма Зюбіна. – От раніше, до великої війни, я телефонувала й завжди замість «Сину, ти поїв?» питала «Сину, ти щасливий?» Тепер питання змінилося на «Ти вигрібаєш, сину?» Він відповідає: «Ну, не дуже». Тоді кажу йому: «Я теж ні. Але знаєш, якщо ми з тобою можемо про це говорити, то в нас ще є сили. А це означає, що ми навіть дуже вигрібаємо».

Римма Зюбіна з сином / Пресслужба Нового каналу

Син акторки багато разів їздив у Бахмут.

І організація цих поїздок доходила до такого абсурду! От вони їхали, домовлялися з кимось з хлопців, бо їм треба саме на передову, щоб зробити репортаж. Чекали-чекали, їм щоразу обіцяли «завтра», а потім відмовляли. І вони поверталися в Київ, а потім знову їхали й пробували, – розповіла Римма Зюбіна. – Кілька разів було, що всі перемовини зривалися, і тоді я писала всім знайомим хлопцям, які там: «Привіт, слухай, я знаю, де ти. Візьми, будь ласка, мою дитину. Мені дуже треба, щоб він потрапив на передок». Потім вони мені відповідали: «Зюбіна, от ти нормальна? Тобто тут мами дзвонять нам і просять, щоб їхніх дітей не брали. А ти домовляєшся, щоб твою дитину швидше пустили на передок». Я казала: «Розумієте, в мене інша логіка. Він швидше зробить матеріал і швидше приїде».

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Даниїл розповідав мамі про Бахмут, який відвідував ще до початку інтенсивних боїв за місто. 

Коли він вперше побував там, то писав мені: «Мам, це таке красиве містечко, таке затишне. Тут гарні мурали на стінах». І пам’ятаю, як казав: «Будь ласка, мам, не питай мене, чи бахкає. Тут бахкає постійно. Все. На цьому ми закінчили». І ще просив: «Не пиши мені «Як ти?», бо в мене сьогодні все так, як і позавчора було. Я не маю такого насиченого життя, як у тебе», – усміхається акторка. – У сина відбулася величезна переоцінка цінностей – про професію, майбутнє.

Римма Зюбіна з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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