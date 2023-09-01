«Це був початок моєї театральної кар’єри»: Богдан Шелудяк, Олександр Сугак та інші пригадали шкільні роки

1 вересня 2023 11:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Це був початок моєї театральної кар’єри»: Богдан Шелудяк, Олександр Сугак та інші пригадали шкільні роки
Богдан Шелудяк, ведучий шоу «Хто зверху?»
Пресслужба Нового каналу

З нагоди Дня знань, який традиційно відзначають 1 вересня, Богдан Шелудяк, Алекс Якутов, Олександр Рудинський та Олександр Сугак поділились архівними фото

Богдан Шелудяк, ведучий шоу «Хто зверху?»

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Я пам'ятаю, що 1 вересня в першому класі здавалося мені чимось дуже загадковим. Було цікаво, як воно там, у школі, але геть незрозуміло. Можливо, через те, що я не мав особливої дошкільної підготовки. Просто займався вдома з бабусею, яка була вчителькою. Далі в пам'яті – якийсь набір моментів. Перший: я розповідав вірш на лінійці. Не пам'ятаю, що це був за вірш, але він точно був! Другий: сусідка-одинадцятикласниця вручала мені «Буквар». Третій: я вперше побачив свій клас. Спершу класна керівниця усіх нас перезнайомила, а потім запитувала, хто ким хоче стати. Вже тоді я відчував, що хочу бути артистом. Але чомусь посоромився таке відповісти. Тож встав і сказав: «Міліціонером». Тоді всі хлопчики називали міліціонера, пожежника чи космонавта. Я хвилювався, що з мого «артиста» діти можуть посміятися (усміхається).

Богдан Шелудяк, ведучий шоу «Хто зверху?» / Пресслужба Нового каналу

Олександр Рудинський, актор серіалів «Голова» та «Зв'язок»

На цих фото – я і мої однокласники. Різниця в кадрах – рівно 15 років. Перший зробили в шкільні роки, навіть вже не пригадаю точно, в якому класі. А другий – в 2018 році, на відпочинку (усміхається). З цими хлопцями ніколи не було сумно! Єдине й найцікавіше: якщо ми десь «попадали», то першим завжди помічали мене, й отримував я. Думаю, через колір волосся. Завжди було так. Але це класні роки та круті пацани!

Олександр Рудинський, актор серіалів «Голова» та «Зв'язок» / Пресслужба Нового каналу

Алекс Якутов, експерт проекту «На ножах»

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Усі мої дитячі фото залишилися в маминому будинку в Маріуполі. На жаль, тепер немає майже ніяких кадрів з дитинства. Однак ділюся фотографією з моєї школи. Близько восьми років тому, на своє 40-річчя, я приїхав до першої класної керівниці. Її звуть Ольга Степанівна. Завітав до неї гості й привіз солодощі. А її учні вирішили привітати мене! Навіть відео збереглося. Один зі школярів побажав золота, смарагдів і цілу купу діамантів (сміється). Було дуже приємно!

Алекс Якутов, експерт проекту «На ножах» / Пресслужба Нового каналу

Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок»

Пам’ятаю, як у третьому класі ми готували сценку до 1 вересня. Тоді я зіграв Мачуху з «Попелюшки». Можна вважати це початком моєї театральної кар’єри. Мало хто повірить, але номер був німецькою. Я навчався у приватній школі до 7 класу, а вже з першого ми почали вивчати англійську та німецьку. Певно, відіграв непогано, оскільки досі в професії (сміється).

Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок» / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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