«Дизель Шоу», «Битва за острів Зміїний» та «Коп з минулого»: ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня

4 вересня 2023 10:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Дизель Шоу», «Битва за острів Зміїний» та «Коп з минулого»: ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня
ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня
Пресслужба каналу ICTV

З 1 вересня на телеканалі ICTV 2 стартує великий сезон премʼєр.

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До своєї першої премʼєрної осені канал ICTV 2 підготував насичену серію нових проєктів та продовження рейтингових програм, щоб додати глядачам запалу пережити складний час. Документальні фільми про найбільші українські перемоги, детективні пригоди у новому сезоні серіалу «Коп з минулого», зцілювальні жарти від «Дизель Шоу» та народні запальні меми у програмі «Шкварка» – кожен глядач знайде для себе щось і серед своїх сповниться жаги до життя. 

Ефірні новинки глядачам представили у календарі, де зібрали нагадування про важливі дати вересня і час премʼєрних випусків, що очікуються на каналі. 

«Дизель Шоу»

Розгортає календар нових проєктів народний гумор від «дизелів». 1 вересня о 19:00 покажуть новий випуск «Дизель Шоу». Премʼєрні концерти від найрейтинговішого гумористичного шоу країни показуватимуть щопʼятниці. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

«Шкварка»

У понеділок, 4 вересня, о 21:00 в ефірі вийде нове народне шоу з актуальними мемами сьогодення «Шкварка». 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

«Збиті льотчики росії»

7 вересня до Дня воєнної розвідки покажуть документальний фільм «Збиті льотчики росії». Героїчні кадри про спецоперації воїнів Головного управління розвідки Міноборони вийдуть в ефір о 22:00. 

«Без права на дубль»

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В суботу, 9 вересня, Україна відзначатиме День українського кіно. До визначної події підготували премʼєрний показ фільму про кіношників на війні «Без права на дубль» (10:00) від команди «Факти тижня» на ICTV. Це перший документальний проєкт, представлений на найбільшому кінофестивалі країни – Одеському міжнародному кінофестивалі. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

«Коп з минулого-2»

13 вересня о 20:00 стартує перша велика серіальна премʼєра осені – «Коп з минулого-2». У другому сезоні іронічного дерективу герой Дмитра Суржикова з новим молодим напарником Андрієм Сироїдом буде шукати злочинців та виплутуватиметься із ще запальніших пригод. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

«Хроніки люті» та «Битва за острів Зміїний»

Восени презентують документальні фільми проєкту «Хроніки люті» про найбільші українські перемоги у війні з російським агресором. 18 вересня о 20:00 в ефірі очікується перша велика премʼєра проєкту – фільм «Битва за острів Зміїний», яка розповість про пілотів армійської авіації, відчайдушних воїнів, які звільняли острів від окупантів. 

ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня / Пресслужба каналу ICTV

«Як потопили Москву»

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Як розробляли та втілювали операцію зі знищення ворожого флагмана, покажуть у ще одному документальному фільмі «Як потопили Москву» 25 вересня о 20:00. 

Не пропустіть премʼєри ICTV 2 та зустріньте осінь серед своїх! 

Нагадаємо, 

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Факти тижня Дизель Шоу Шкварка Збиті льотчики росії Без права на дубль Коп з минулого 2 Хроніки люті Битва за острів Зміїний Як потопили Москву ICTV2

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