«Дизель Шоу», «Битва за острів Зміїний» та «Коп з минулого»: ICTV 2 презентував календар премʼєр вересня
З 1 вересня на телеканалі ICTV 2 стартує великий сезон премʼєр.
Ефірні новинки глядачам представили у календарі, де зібрали нагадування про важливі дати вересня і час премʼєрних випусків, що очікуються на каналі.
«Дизель Шоу»
Розгортає календар нових проєктів народний гумор від «дизелів». 1 вересня о 19:00 покажуть новий випуск «Дизель Шоу». Премʼєрні концерти від найрейтинговішого гумористичного шоу країни показуватимуть щопʼятниці.
«Шкварка»
У понеділок, 4 вересня, о 21:00 в ефірі вийде нове народне шоу з актуальними мемами сьогодення «Шкварка».
«Збиті льотчики росії»
7 вересня до Дня воєнної розвідки покажуть документальний фільм «Збиті льотчики росії». Героїчні кадри про спецоперації воїнів Головного управління розвідки Міноборони вийдуть в ефір о 22:00.
«Без права на дубль»
«Коп з минулого-2»
13 вересня о 20:00 стартує перша велика серіальна премʼєра осені – «Коп з минулого-2». У другому сезоні іронічного дерективу герой Дмитра Суржикова з новим молодим напарником Андрієм Сироїдом буде шукати злочинців та виплутуватиметься із ще запальніших пригод.
«Хроніки люті» та «Битва за острів Зміїний»
Восени презентують документальні фільми проєкту «Хроніки люті» про найбільші українські перемоги у війні з російським агресором. 18 вересня о 20:00 в ефірі очікується перша велика премʼєра проєкту – фільм «Битва за острів Зміїний», яка розповість про пілотів армійської авіації, відчайдушних воїнів, які звільняли острів від окупантів.
«Як потопили Москву»
Не пропустіть премʼєри ICTV 2 та зустріньте осінь серед своїх!
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