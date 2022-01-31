Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время

Уже сегодня в 21:45 на 1+1 состоится премьера сериала «Дом Бобринских» от Студии «Квартал 95».

По сюжету во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит из 1890 года своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского. Теперь потомственный дворянин живет в обычной современной семье. С одной стороны, создает трудности своим родственникам, но в то же время, помогает решить многие их проблемы способами своей эпохи.

Артур, как встретили Новый год? Все ли по плану прошло?

Последние несколько лет мы с женой условились, что будем встречать Новый год в семейном кругу. Так как за год до этого я работал. Женя была вместе со мной, но я постоянно бегал от жены к работе. И она сказала: «Больше я так не хочу».

В прошлом году ездили к моим бабушке и дедушке. В этом году мы с женой и сыном Львом летали в Польшу к маме с мужем. Особых планов на Новый год у нас не было. Просто гуляли, смотрели дома фильмы и отдыхали. А после Нового года мы с Женей улетели к морю вдвоем.

После такого основательного отдыха, готовы к работе?

Конечно, готов. На самом деле, это был первый Новый год, когда я не сжигал бумажки с желаниями и не выпивал. Хотя один секрет записал. Но я уже очень соскучился по работе и по съемкам. Последний раз снимался в октябре во время «Танцев». И когда закончились «Танцы», я не брал никаких проектов, поскольку нужно было выдохнуть.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

А планы на год уже есть?

Есть наметки и одна глобальная цель – улучшить знание английского языка. А дальше посмотрим (улыбается). Все рассказывать не хочу. Пусть сложится, тогда поделюсь.

Верят ли еще дети в Деда Мороза?

Конечно! Лёва писал свое первое письмо в этом году, Герман также писал. Младший сын очень смешно сейчас подходит к этому. Мы рассказали, что на день Святого Николая под подушкой будет подарок. После праздника решил, что подарки под подушками должны быть каждый день (смеется). Потом постоянно проверял и спрашивал: «Где подарки?».

Еще сказали, что утром в Новый год Дед Мороз приносит подарки под елку. Как только мы поставили в декабре елку, он начал спрашивать, где же подарки. Объясняли, что она ставится заранее для атмосферы, а подарки один раз 1 января.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

А вы до скольки лет верили в такие чудеса?

В Святого Николая хочется до сих пор верить. Мы с женой всегда дарим друг другу что-то материальное – шоколадки и подобное. Но мне кажется, что в жизни людей должно быть больше чуда, праздников и света.

До сколько верил не помню, но очень сильно мне в памяти отпечатались два новогодних подарка, когда я был совсем маленьким. Помню, как утром нашел огромную коробку со сладостями. Немного расстроился, поскольку хотел футбольный мяч. Но потом оказалось, что в коробке, кроме сладостей, лежал еще и мяч.

А второй подарок – мягкая игрушка мышка, которую, конечно, я назвал Джерри. И она долго со мной прожила. Я и спал с ней, и гулял.

Как вы сейчас с детками проводите время? Чем они увлекаются?

По-разному. В силу того, что со старшим сыном Германом мы не живем вместе, с ним получается меньше времени проводить. Но когда я приезжаю к нему, мы делаем все, что хочет он. У него сейчас активный период ниндзя и тренировок, которые он сам себе придумывает. Лего любит. Любит читать, и чтобы ему читали, сражаться с невидимыми врагами. Нравятся всякие герои, особенно, человек-паук. А раньше обожал динозавров. У него огромное количество книг про них. И знает название каждого!

А у Лёвы сейчас в фаворитах роботы и машинки. Просто все возможные варианты роботов: танцующие, ходячие, статичные. Еще любит книги про рыбок.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Сегодня выходит новый проект с вашим участием «Дом Бобринских». У вас очень необычный персонаж. Расскажите о нем подробнее.

Мой персонаж – граф Бобринский из 19 века. Этот герой для меня – чудак с благородством и человек с двойными стандартами. Очень его характеризует фраза: «Все, что было в 21 веке, остается в 21 веке». На самом деле, для меня это самая ожидаемая премьера с моим участием.

Какие были каскадерские трюки у вас были?

У нас было много всего. Я ездил на лошади по городу, были боевые сцены, хореография с фехтованием, дуэль, прыжки с моста. Мне очень обидно об этом говорить, но, к сожалению, в прыжках с моста я не участвовал, поскольку мне запретили. Был каскадер Антон, который это сделал. Хотя мне кажется, мост был очень простой – на Русановской набережной. В подростковом возрасте я прыгал с более высоких мест.

Есть сцены, где я выхожу на дорогу и меня практически сбивает машина – в последний момент объезжает меня на последних секундах. Было немного щекотливо, но не сильно страшно.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Как бы вы сами отреагировали, если бы к вам ворвался родственник из прошлого?

(Смеется) Даже не знаю. Столько мыслей могло быть! Наверное, я бы очень смеялся. И переживал, чтобы «мой родственник! сам не был в шоке от того, где он и что происходит в мире.

Никогда не думали, что вы не из той эпохи?

Я думаю, что родился в свое время. Но периодически у меня бывает ощущение, что я старше, чем есть на самом деле. И жена мне говорит: «Иногда ощущение, что тебе лет 500». Спрашиваю: «Это потому, что я нудный?» Она: «Нет, потому что иногда бываешь чрезмерно мудрым».

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Должно быть приятно, когда жена так говорит…

Конечно, приятно.

Вы даже пели в сериале?

Пел, чему я очень рад. И благодарен создателям, что они внесли музыкальные вставки в сериал. Все песни, которые будут звучать, я записывал с удовольствием.

Одна из песен будет лейтмотивом всего сериала, а остальные – будут возникать в диалогах. Когда граф пытается что-то объяснить, его не понимают, и он хватает гитару и начинает петь – рассказывает музыкальным языком.

Не хотелось ли возобновить карьеру музыканта?

Пока что нет. Нужно взять направление и уйти полностью в него, чтобы это качественно делать. Пока что в моих планах английский язык, который нужно усовершенствовать. Я занимаюсь вокалом и планирую заниматься более часто, но для того, чтобы всегда быть готовым к тому, то это может понадобиться для проекта, а не для того, чтобы завтра записать какую-то песню.

Задумывались, в каких еще проектах хотели бы поучаствовать?

Задумывался над этим вопросом. Сейчас на 1+1 анонсировали шоу «Последний герой». Я думаю, что это может быть очень интересно. «Последний герой» после «Танцев со звездами» будет детской прогулкой. Задумывался об этом, но сказать, что уже бегу участвовать – пока нет.