Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время

Эксклюзив 31 января 2022 11:22 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время
Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай
Студия Квартал 95

Уже сегодня в 21:45 на 1+1 состоится премьера сериала «Дом Бобринских» от Студии «Квартал 95».

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По сюжету во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит из 1890 года своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского. Теперь потомственный дворянин живет в обычной современной семье. С одной стороны, создает трудности своим родственникам, но в то же время, помогает решить многие их проблемы способами своей эпохи.

Артур, как встретили Новый год? Все ли по плану прошло?

Последние несколько лет мы с женой условились, что будем встречать Новый год в семейном кругу. Так как за год до этого я работал. Женя была вместе со мной, но я постоянно бегал от жены к работе. И она сказала: «Больше я так не хочу».

В прошлом году ездили к моим бабушке и дедушке. В этом году мы с женой и сыном Львом летали в Польшу к маме с мужем. Особых планов на Новый год у нас не было. Просто гуляли, смотрели дома фильмы и отдыхали. А после Нового года мы с Женей улетели к морю вдвоем.

После такого основательного отдыха, готовы к работе?

Конечно, готов. На самом деле, это был первый Новый год, когда я не сжигал бумажки с желаниями и не выпивал. Хотя один секрет записал. Но я уже очень соскучился по работе и по съемкам. Последний раз снимался в октябре во время «Танцев». И когда закончились «Танцы», я не брал никаких проектов, поскольку нужно было выдохнуть.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

А планы на год уже есть?

Есть наметки и одна глобальная цель – улучшить знание английского языка. А дальше посмотрим (улыбается). Все рассказывать не хочу. Пусть сложится, тогда поделюсь.

Верят ли еще дети в Деда Мороза?

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Конечно! Лёва писал свое первое письмо в этом году, Герман также писал. Младший сын очень смешно сейчас подходит к этому. Мы рассказали, что на день Святого Николая под подушкой будет подарок. После праздника решил, что подарки под подушками должны быть каждый день (смеется). Потом постоянно проверял и спрашивал: «Где подарки?».

Еще сказали, что утром в Новый год Дед Мороз приносит подарки под елку. Как только мы поставили в декабре елку, он начал спрашивать, где же подарки. Объясняли, что она ставится заранее для атмосферы, а подарки один раз 1 января.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

А вы до скольки лет верили в такие чудеса?

В Святого Николая хочется до сих пор верить. Мы с женой всегда дарим друг другу что-то материальное – шоколадки и подобное. Но мне кажется, что в жизни людей должно быть больше чуда, праздников и света.

До сколько верил не помню, но очень сильно мне в памяти отпечатались два новогодних подарка, когда я был совсем маленьким. Помню, как утром нашел огромную коробку со сладостями. Немного расстроился, поскольку хотел футбольный мяч. Но потом оказалось, что в коробке, кроме сладостей, лежал еще и мяч.

А второй подарок – мягкая игрушка мышка, которую, конечно, я назвал Джерри. И она долго со мной прожила. Я и спал с ней, и гулял.

Как вы сейчас с детками проводите время? Чем они увлекаются?

По-разному. В силу того, что со старшим сыном Германом мы не живем вместе, с ним получается меньше времени проводить. Но когда я приезжаю к нему, мы делаем все, что хочет он. У него сейчас активный период ниндзя и тренировок, которые он сам себе придумывает. Лего любит. Любит читать, и чтобы ему читали, сражаться с невидимыми врагами. Нравятся всякие герои, особенно, человек-паук. А раньше обожал динозавров. У него огромное количество книг про них. И знает название каждого!

А у Лёвы сейчас в фаворитах роботы и машинки. Просто все возможные варианты роботов: танцующие, ходячие, статичные. Еще любит книги про рыбок.

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Сегодня выходит новый проект с вашим участием «Дом Бобринских». У вас очень необычный персонаж. Расскажите о нем подробнее.

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Мой персонаж – граф Бобринский из 19 века. Этот герой для меня – чудак с благородством и человек с двойными стандартами. Очень его характеризует фраза: «Все, что было в 21 веке, остается в 21 веке». На самом деле, для меня это самая ожидаемая премьера с моим участием.

Какие были каскадерские трюки у вас были?

У нас было много всего. Я ездил на лошади по городу, были боевые сцены, хореография с фехтованием, дуэль, прыжки с моста. Мне очень обидно об этом говорить, но, к сожалению, в прыжках с моста я не участвовал, поскольку мне запретили. Был каскадер Антон, который это сделал. Хотя мне кажется, мост был очень простой – на Русановской набережной. В подростковом возрасте я прыгал с более высоких мест.

Есть сцены, где я выхожу на дорогу и меня практически сбивает машина – в последний момент объезжает меня на последних секундах. Было немного щекотливо, но не сильно страшно. 

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Как бы вы сами отреагировали, если бы к вам ворвался родственник из прошлого?

(Смеется) Даже не знаю. Столько мыслей могло быть! Наверное, я бы очень смеялся. И переживал, чтобы «мой родственник! сам не был в шоке от того, где он и что происходит в мире.

Никогда не думали, что вы не из той эпохи?

Я думаю, что родился в свое время. Но периодически у меня бывает ощущение, что я старше, чем есть на самом деле. И жена мне говорит: «Иногда ощущение, что тебе лет 500». Спрашиваю: «Это потому, что я нудный?» Она: «Нет, потому что иногда бываешь чрезмерно мудрым». 

Актер сериала «Дом Бобринских» Артур Логай: Я родился в свое время / Студия Квартал 95

Должно быть приятно, когда жена так говорит…

Конечно, приятно.

Вы даже пели в сериале?

Пел, чему я очень рад. И благодарен создателям, что они внесли музыкальные вставки в сериал. Все песни, которые будут звучать, я записывал с удовольствием.

Одна из песен будет лейтмотивом всего сериала, а остальные – будут возникать в диалогах. Когда граф пытается что-то объяснить, его не понимают, и он хватает гитару и начинает петь – рассказывает музыкальным языком.

Не хотелось ли возобновить карьеру музыканта?

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Пока что нет. Нужно взять направление и уйти полностью в него, чтобы это качественно делать. Пока что в моих планах английский язык, который нужно усовершенствовать. Я занимаюсь вокалом и планирую заниматься более часто, но для того, чтобы всегда быть готовым к тому, то это может понадобиться для проекта, а не для того, чтобы завтра записать какую-то песню. 

Задумывались, в каких еще проектах хотели бы поучаствовать?

Задумывался над этим вопросом. Сейчас на 1+1 анонсировали шоу «Последний герой». Я думаю, что это может быть очень интересно. «Последний герой» после «Танцев со звездами» будет детской прогулкой. Задумывался об этом, но сказать, что уже бегу участвовать – пока нет.

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