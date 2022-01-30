Известная американская актриса во второй раз стала мамой

40-летняя актриса Джулия Стайлз родила второго ребенка.

Звезда фильмов «Улыбка Моны Лизы» и «Превосходство Борна» поделилась с поклонниками радостной новостью. На днях Джулия Стайлз во второй раз стала мамой

О долгожданном пополнении в семье Джулия рассказала на своей странице в Инстаграм. При этом женщина не стала скрывать имя новорожденного. Малыша назвали Арло.

Актриса Джулия Стайлз / instagram.com/missjuliastiles

Правда Стайлз не уточнила, мальчик это или девочка, хотя именем Арло чаще называют мальчиков. Отцом малыша является ассистент оператора Престон Джей Кук.

Добро пожаловать в мир, малыш Арло! Пополнение в нашей семье, напомнившее мне, какой бесконечной может быть любовь, - написала Джулия в Инстаграм, сопроводив пост первой фотографией Арло.

Джулия Стайлз стала мамой / instagram.com/missjuliastiles

Вместе с Престоном Стайлз также воспитывает 4-летнего сына Страммера Ньюкомба Кука. Актриса призналась, что мальчик бурно отреагировал на появление младшего брата. Он разрисовал красным маркером унитаз.

Творчество сына Джулии Стайлз / instagram.com/missjuliastiles

Напомним,