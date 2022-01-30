Известная американская актриса во второй раз стала мамой
30 января 2022 06:00
Актриса Джулия Стайлз
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40-летняя актриса Джулия Стайлз родила второго ребенка.
стала мамой.Правда Стайлз не уточнила, мальчик это или девочка, хотя именем Арло чаще называют мальчиков. Отцом малыша является ассистент оператора Престон Джей Кук.Напомним,
О долгожданном пополнении в семье Джулия рассказала на своей странице в Инстаграм. При этом женщина не стала скрывать имя новорожденного. Малыша назвали Арло.
Актриса Джулия Стайлз / instagram.com/missjuliastiles
Добро пожаловать в мир, малыш Арло! Пополнение в нашей семье, напомнившее мне, какой бесконечной может быть любовь, - написала Джулия в Инстаграм, сопроводив пост первой фотографией Арло.
Джулия Стайлз стала мамой / instagram.com/missjuliastiles
Творчество сына Джулии Стайлз / instagram.com/missjuliastiles