Известная американская актриса во второй раз стала мамой

30 января 2022 06:00 Туренко Андрей
Известная американская актриса во второй раз стала мамой
Актриса Джулия Стайлз
Fotobank / GettyImages

40-летняя актриса Джулия Стайлз родила второго ребенка.

Читайте такжеДжейсон Момоа стал жить в фургоне после расставания с женой
Звезда фильмов «Улыбка Моны Лизы» и «Превосходство Борна» поделилась с поклонниками радостной новостью. На днях Джулия Стайлз во второй раз стала мамой.

О долгожданном пополнении в семье Джулия рассказала на своей странице в Инстаграм. При этом женщина не стала скрывать имя новорожденного. Малыша назвали Арло.

Актриса Джулия Стайлз / instagram.com/missjuliastiles
Правда Стайлз не уточнила, мальчик это или девочка, хотя именем Арло чаще называют мальчиков. Отцом малыша является ассистент оператора Престон Джей Кук.

Добро пожаловать в мир, малыш Арло! Пополнение в нашей семье, напомнившее мне, какой бесконечной может быть любовь, - написала Джулия в Инстаграм, сопроводив пост первой фотографией Арло.

Джулия Стайлз стала мамой / instagram.com/missjuliastiles
Читайте такжеАндрею Данилко хотят запретить въезд в Россию: реакция артиста
Вместе с Престоном Стайлз также воспитывает 4-летнего сына Страммера Ньюкомба Кука. Актриса призналась, что мальчик бурно отреагировал на появление младшего брата. Он разрисовал красным маркером унитаз.

Творчество сына Джулии Стайлз / instagram.com/missjuliastiles
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Материалы по теме

Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом
Новости

Холли Берри объявила о помолвке с известным музыкантом
Анна Ризатдинова поразила сногсшибательной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае
Новости

Анна Ризатдинова поразила сногсшибательной фигурой в купальнике на отдыхе в Дубае
Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 30 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 30 января 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 30 января 2022 года в Украине

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми — Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK