Известная украинская певица Мария Опанасюк стала мамой
25 ноября 2021 16:20
Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк
instagram.com/annamariaduet
Для одной из украинских певиц 2021 год стал особенным.
ANNA MARIA Марии Опанасюк. В этом году в семье артистки случилось пополнение.У певицы родилась крепкая и здоровая дочка. Малышка появилась на свет на днях. Пост девушка сопроводила серией фото, на которых она изображена еще беременной.Напомним,
Мария и ее супруг Вадим стали родителями во второй раз. О долгожданном пополнении 33-летняя певица сообщила на своей странице в Инстаграм.
Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк / instagram.com/annamariaduet
Нас становится больше! На днях у нас родилась дочь! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо на Земле. Слава Богу за все! Пусть любовь в этом мире приумножается и побеждает! – подписала фото Опанасюк.
Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк с мужем и сыном / instagram.com/annamariaduet