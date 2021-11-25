Известная украинская певица Мария Опанасюк стала мамой

25 ноября 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Известная украинская певица Мария Опанасюк стала мамой
Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк
instagram.com/annamariaduet

Для одной из украинских певиц 2021 год стал особенным.

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Речь идет об участнице украинского дуэта ANNA MARIA Марии Опанасюк. В этом году в семье артистки случилось пополнение.

Мария и ее супруг Вадим стали родителями во второй раз. О долгожданном пополнении 33-летняя певица сообщила на своей странице в Инстаграм.

Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк / instagram.com/annamariaduet
У певицы родилась крепкая и здоровая дочка. Малышка появилась на свет на днях. Пост девушка сопроводила серией фото, на которых она изображена еще беременной.

Нас становится больше! На днях у нас родилась дочь! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо на Земле. Слава Богу за все! Пусть любовь в этом мире приумножается и побеждает! – подписала фото Опанасюк.

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Впервые Мария и Вадим стали родителями четыре года назад. У них родился сын Вадим. Но об этом певица призналась лишь год назад. А вот информацию о рождении дочки она решила не скрывать от публики.

Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк с мужем и сыном / instagram.com/annamariaduet
Напомним, 

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