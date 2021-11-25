Известная украинская певица Мария Опанасюк стала мамой

Для одной из украинских певиц 2021 год стал особенным.

Речь идет об участнице украинского дуэта ANNA MARIA Марии Опанасюк. В этом году в семье артистки случилось пополнение.

Мария и ее супруг Вадим стали родителями во второй раз. О долгожданном пополнении 33-летняя певица сообщила на своей странице в Инстаграм.

Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк / instagram.com/annamariaduet

У певицы родилась крепкая и здоровая дочка. Малышка появилась на свет на днях. Пост девушка сопроводила серией фото, на которых она изображена еще беременной.

Нас становится больше! На днях у нас родилась дочь! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо на Земле. Слава Богу за все! Пусть любовь в этом мире приумножается и побеждает! – подписала фото Опанасюк.

Впервые Мария и Вадим стали родителями четыре года назад. У них родился сын Вадим. Но об этом певица призналась лишь год назад. А вот информацию о рождении дочки она решила не скрывать от публики.

Участница дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк с мужем и сыном / instagram.com/annamariaduet

Напомним,