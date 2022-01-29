Андрею Данилко хотят запретить въезд в Россию: реакция артиста
29 января 2022 11:35
Верка Сердючка со своим коллективом
пресс-служба "Дизель Студио"
На этой неделе Андрей Данилко, сам того не ожидая, стал героем громких обсуждений.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил в юмористическом шоу «Дизель Шоу». На сцене проекта артист спел пару строчек из песни про Степана Бандеру.За кулисами Верка призналась, что выбрала эту песню не просто так.Реакция со стороны самого Андрея последовала мгновенно. Свою позицию артист прокомментировал в эфире авторского шоу Дмитрия Гордона в YouTube.
Многотысячная аудитория, которая в этот момент находилась во Дворце «Украина», встретила песню овациями и даже подпевала любимой артистке.
Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати, – пропела со сцены Сердючка.
Верка Сердючка со своим коллективом / пресс-служба "Дизель Студио"
Слишком символично, что мне 30 лет. И нашей независимой Украине тоже 30 лет, – сказала Сердючка.
Верка Сердючка со своим коллективом / пресс-служба "Дизель Студио"
Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю – лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят, – ответил Данилко.
Напомним,