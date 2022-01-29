Андрею Данилко хотят запретить въезд в Россию: реакция артиста

29 января 2022 11:35 Туренко Андрей
Андрею Данилко хотят запретить въезд в Россию: реакция артиста
Верка Сердючка со своим коллективом
пресс-служба "Дизель Студио"

На этой неделе Андрей Данилко, сам того не ожидая, стал героем громких обсуждений.

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А все началось с песни, которую Андрей Данилко в образе Верки Сердючки исполнил в юмористическом шоу «Дизель Шоу». На сцене проекта артист спел пару строчек из песни про Степана Бандеру.

Многотысячная аудитория, которая в этот момент находилась во Дворце «Украина», встретила песню овациями и даже подпевала любимой артистке.

Батько наш – Бандера. Україна – мати. Ми за Україну будем воювати, – пропела со сцены Сердючка.

Верка Сердючка со своим коллективом / пресс-служба "Дизель Студио"
За кулисами Верка призналась, что выбрала эту песню не просто так.

Слишком символично, что мне 30 лет. И нашей независимой Украине тоже 30 лет, – сказала Сердючка.

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Подобный перформанс со стороны артистки задел чиновников в России. Один из них даже заявил, что соответствующим службам стоит обратить на это внимание и запретить Данилко въезд на территорию страны-оккупанта.

Верка Сердючка со своим коллективом / пресс-служба "Дизель Студио"
Реакция со стороны самого Андрея последовала мгновенно. Свою позицию артист прокомментировал в эфире авторского шоу Дмитрия Гордона в YouTube.

Я когда домой пришел, поставил сумки, мне в Telegram приходит, что какой-то бывший террорист хочет запретить въезд Сердючке в Российскую Федерацию, потому что у них своих придурков хватает. А я говорю – лучше быть придурком, чем террористом. Пусть запрещают, что хотят, – ответил Данилко.

Напомним, 

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