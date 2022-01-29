Звезда "Дизель Шоу" Александр Бережок рассекретил пол своего третьего ребенка

Актер Александр Бережок вместе с женой наконец-то рассказали, рождения кого ожидают - мальчика или девочки.

В семье Александра Бережка грядут приятные перемены. Совсем скоро звезда проекта «Дизель Шоу» в третий раз станет папой. О том, что супруга актера беременна, стало известно в декабре прошлого года.

Перестав замалчивать интересное положение, Александр вместе с женой Аленой все же не решились раскрыть другого секрета: кто у них родится – мальчик или девочка?!

Александр Бережок с женой / пресс-служба

Но в преддверии родов Александр и Алена все-таки раскрыли все карты. Узнать пол ребенка супруги решили на отдыхе в Доминикане. Для этого они организовали «baby shower».

В компании жены и двоих сыновей Бережок проткнул огромный шар, из которого посыпалось розовое конфетти. Совсем скоро в их семье появится девочка.

В Доминикане у Алены была подружка, жена отдала ей конверт с крайнего УЗИ, где указан пол ребенка. Она все организовала и таким образом мы узнали, что у нас будет девочка! – поделился своей радостью будущий трижды отец.

Александр Бережок с женой и детьми / пресс-служба

Напомним,