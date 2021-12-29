Звезда "Дизель Шоу" Александр Бережок в третий раз станет отцом

29 декабря 2021 13:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Звезда
Актер Александр Бережок
instagram.com/erohina_ya

К бэби-буму в Украине в 2022 году присоединяется Александр Бережок.

Читайте такжеАлина Гросу рассказала о сюрпризах от своего жениха Романа Полянского
Совсем скоро семья Александра Бережка станет больше. Жена 42-летнего актера проекта «Дизель Шоу» Алена готовится подарить ему третьего ребенка.

Этой радостной новостью Алена решили поделиться на своих страницах в социальных сетях. Она опубликовала фотографию, показав свой округлившийся животик.

В комментариях к снимку супруга Александра решила поделиться невероятной историей о том, каким способом они с супругом узнали о беременности.

Жена Александра Бережка Алена / instagram.com/erohina_ya
Читайте такжеНоворічна МАСКА на каналі Україна: в шоу появится зажигательный и энергичный Зеркальный человек
Оказывается, что появление еще одного малыша в семье предсказал их 5-летний сын Глеб.

Муж рассказал историю, как Глеб сообщил ему о будущем малыше. Я тогда была в Одессе, ждала «эти дни» и была в неведении, что внутри меня уже живет малыш. По возвращению домой, Глеб с серьезностью сказал, что слышал его в животике. После этого я решила сделать тест и мы с мужем опешили, – рассказывает женщина.

Александр Бережок с женой и детьми / instagram.com/erohina_ya
Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд беременность социальные сети новости Инстаграм Александр Бережок Дизель Шоу

Материалы по теме

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 18 выпускаЭксклюзив
MELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем
Новости

MELOVIN впервые поделился деталями шестилетнего романа с парнем
Пропал голос - что делать: комментарий доктора Комаровского
ЗОЖ

Пропал голос - что делать: комментарий доктора Комаровского
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2021)

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 28.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK