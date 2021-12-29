Звезда "Дизель Шоу" Александр Бережок в третий раз станет отцом

К бэби-буму в Украине в 2022 году присоединяется Александр Бережок.

Совсем скоро семья Александра Бережка станет больше. Жена 42-летнего актера проекта «Дизель Шоу» Алена готовится подарить ему третьего ребенка.

Этой радостной новостью Алена решили поделиться на своих страницах в социальных сетях. Она опубликовала фотографию, показав свой округлившийся животик.

В комментариях к снимку супруга Александра решила поделиться невероятной историей о том, каким способом они с супругом узнали о беременности.

Жена Александра Бережка Алена / instagram.com/erohina_ya

Оказывается, что появление еще одного малыша в семье предсказал их 5-летний сын Глеб.

Муж рассказал историю, как Глеб сообщил ему о будущем малыше. Я тогда была в Одессе, ждала «эти дни» и была в неведении, что внутри меня уже живет малыш. По возвращению домой, Глеб с серьезностью сказал, что слышал его в животике. После этого я решила сделать тест и мы с мужем опешили, – рассказывает женщина.

Александр Бережок с женой и детьми / instagram.com/erohina_ya

Напомним,