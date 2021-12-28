Новорічна МАСКА на каналі Україна: в шоу появится зажигательный и энергичный Зеркальный человек

В канун Нового года, 31 декабря, в 20:00 зрители канала «Украина» смогут насладиться специальным выпуском грандиозного шоу «МАСКА» - «Новорічна МАСКА».

Среди множества зимних персонажей проекта «Новорічна МАСКА» появится зажигательный и энергичный Зеркальный человек.

Как только этот загадочный персонаж появится на праздничной сцене, звездный детектив Оля Полякова выдвинет свою версию.

Раньше, когда к нам выходили новые маски, я всегда кричала, что там Иво Бобул. И сейчас сказала бы так же, но здесь есть проблемка – Иво Бобул в этот вечер сидит с нами в зале. Поэтому в Зеркальном человеке спрятался Михаил Михайлович Поплавский! – воскликнет Оля.

Персонаж проекта «Новорічна МАСКА» Зеркальный человек. / пресс-служба канала Украина

А вот правильна ли ее догадка – зрители узнают уже в эту пятницу. Загадочный участник зажжет на сцене с песней «Зима-холода» и довольно необычно намекнет на свою личность.

Мои подсказки находятся в искривленном мире зазеркалья. Будьте внимательны – умейте видеть в моем мире особый дар», – заинтригует Зеркальный человек зрителей и продемонстрирует шесть фото, где мы увидим отображение очень известных людей в искривленном зеркале. Среди них будет и фотография знаменитости, которая прячется в этом образе. Сможете ли вы узнать, на какой именно?

Напомним,