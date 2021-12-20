Новорічна МАСКА на каналі Україна: одной из самых сложных загадок шоу станет персонаж Новорічна кулька

Новорічна МАСКА на каналі Україна: одной из самых сложных загадок шоу станет персонаж Новорічна кулька

В канун Нового года, 31 декабря, в 20:00 зрители канала «Украина» смогут насладиться специальным выпуском грандиозного шоу «МАСКА» - «Новорічна МАСКА».

Среди множества зимних персонажей проекта «Новорічна МАСКА» появится и неотъемлемый символ праздников – Новорічна кулька. Чего ждать от очаровательной гости?

На сцене масштабного шоу «Новорічна МАСКА на каналі «Україна» яркая и зажигательная Новорічна кулька сразу вызовет шквал оваций, ведь без нее не представляет праздника ни один украинец. Однако героиня окажется немногословной и вместо рассказа презентует звездным детективам подарки. В гигантском мешке Деда Мороза эксперты найдут множество вещей, таких как: свадебное платье для куклы, пяльцы, гитара, морская звезда, старый телефон, каблуки и различные специи. Кто же спрятался под маской?

Я не знаю, кто это. Мне кажется, это человек без квартиры – все вещи носит с собой, – смеясь, прокомментировал Андрей Данилко.

Новорічна МАСКА на каналі Україна: одной из самых сложных загадок шоу станет персонаж Новорічна кулька / пресс-служба канала Украина

Новорічна кулька поразит своей активностью даже несмотря на гигантский костюм.

Буду вашей главной загадкой, ведь из всех частей моего тела вы сможете увидеть только пальцы на руках и ногах. Однако и они спрятались в полосатом комбинезоне, – отметила Новорічна кулька. – Идя на сцену, я, конечно, принарядилась – украсила свой 1,5-метровый шарик золотым бантом. Хорошо получилось, правда?

А вот смогут ли детективы вместе со зрителями узнать личность, скрывающуюся под этим костюмом, станет известно совсем скоро.

Напомним,