Новорічна МАСКА на каналі Україна: Наталия Могилевская рассказала, какой Новый год считает самым впечатляющим

1 декабря 2021 10:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Новорічна МАСКА на каналі Україна: Наталия Могилевская рассказала, какой Новый год считает самым впечатляющим
Певица Наталия Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Звездная гостья шоу «Новорічна Маска» Наталия Могилевская раскрыла главное желание на Новый год.

Читайте такжеНастя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с Потапом
Певица Наталья Могилевская в первом сезоне гипершоу «МАСКА» уже успела примерить загадочный образ – тогда звезда появилась в костюме Махаона и хорошенько запутала детективов. 

Как оказалось, отгадывать своих коллег под масками для артистки – тоже интересный и увлекательный квест.

Я считаю, что это самый лучший Новый год для людей! Шоу обязательно посмотрят все дети! Здесь множество интересностей и огромная интрига – ТОП-звезды спрятались под гигантскими яркими масками и всем хочется узнать – кто же там? – комментирует певица Наталья Могилевская за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі Україна».

Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина
Как оказалось, в жизни артистки был один Новый год, вспоминать который она не устает и сегодня. Именно встреча 2000-го года стала для Натальи Могилевской самым ярким праздником среди всех.

Мы давали концерт на Майдане Независимости, где собралось полмиллиона человек! Я такого количества еще не видела! Было очень холодно и люди просто слились в одно целое, обнимали друг друга вместе с президентом, с артистами… После выступления мы с друзьями скинулись и взяли в аренду огромный лимузин. Запрыгнули в него и катались по городу, поздравляя людей, – рассказала певица.

Читайте такжеБрэдли Купера едва не зарезали в метро: актер поделился подробностями
А вот на этот Новый год Наталья Могилевская уже загадывает желания и надеется, что ее главная мечта станет реальностью.

Каждый год я молюсь, чтобы мой праздник прошел на сцене – для меня это очень важно, это мой талисман! В прошлом году, несмотря на карантин, мне удалось петь для людей, надеюсь, и в этом году все сложится, – призналась звезда.

Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Наталья Могилевская Новый год канал Украина новости Маска телешоу 2021 МАСКА-2 МАСКА 2 сезон Новорічна МАСКА на каналі Україна

Материалы по теме

Дети против звезд-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2021)
Телешоу

Дети против звезд-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 01.12.2021)
Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Битва с детьми (эфир от 01.12.2021)
МАСКА 2 сезон: Оля Полякова рассказала, каким маскам она отдала бы победу в шоу
Новости

МАСКА 2 сезон: Оля Полякова рассказала, каким маскам она отдала бы победу в шоу
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 24 серию от 28.10.2021

Популярное на сайте

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым

Группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной

Александр Эллерт сделал сенсационное признание об отношениях с Ксенией Мишиной
Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать

Как носители разных групп крови реагируют на стрессы: важно знать
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.11.2021)
Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)

Крылья бабочки: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK