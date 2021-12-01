Новорічна МАСКА на каналі Україна: Наталия Могилевская рассказала, какой Новый год считает самым впечатляющим

Звездная гостья шоу «Новорічна Маска» Наталия Могилевская раскрыла главное желание на Новый год.

Певица Наталья Могилевская в первом сезоне гипершоу «МАСКА» уже успела примерить загадочный образ – тогда звезда появилась в костюме Махаона и хорошенько запутала детективов.

Как оказалось, отгадывать своих коллег под масками для артистки – тоже интересный и увлекательный квест.

Я считаю, что это самый лучший Новый год для людей! Шоу обязательно посмотрят все дети! Здесь множество интересностей и огромная интрига – ТОП-звезды спрятались под гигантскими яркими масками и всем хочется узнать – кто же там? – комментирует певица Наталья Могилевская за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі Україна».

Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина

Как оказалось, в жизни артистки был один Новый год, вспоминать который она не устает и сегодня. Именно встреча 2000-го года стала для Натальи Могилевской самым ярким праздником среди всех.

Мы давали концерт на Майдане Независимости, где собралось полмиллиона человек! Я такого количества еще не видела! Было очень холодно и люди просто слились в одно целое, обнимали друг друга вместе с президентом, с артистами… После выступления мы с друзьями скинулись и взяли в аренду огромный лимузин. Запрыгнули в него и катались по городу, поздравляя людей, – рассказала певица.

А вот на этот Новый год Наталья Могилевская уже загадывает желания и надеется, что ее главная мечта станет реальностью.

Каждый год я молюсь, чтобы мой праздник прошел на сцене – для меня это очень важно, это мой талисман! В прошлом году, несмотря на карантин, мне удалось петь для людей, надеюсь, и в этом году все сложится, – призналась звезда.

Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина

Напомним,