Новорічна МАСКА на каналі Україна: Наталия Могилевская рассказала, какой Новый год считает самым впечатляющим
1 декабря 2021 10:45
Певица Наталия Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Звездная гостья шоу «Новорічна Маска» Наталия Могилевская раскрыла главное желание на Новый год.
Читайте такжеНастя Каменских призналась, что не помнит слов популярной песни, которую исполняла в дуэте с ПотапомПевица Наталья Могилевская в первом сезоне гипершоу «МАСКА» уже успела примерить загадочный образ – тогда звезда появилась в костюме Махаона и хорошенько запутала детективов.
Как оказалось, отгадывать своих коллег под масками для артистки – тоже интересный и увлекательный квест.
Я считаю, что это самый лучший Новый год для людей! Шоу обязательно посмотрят все дети! Здесь множество интересностей и огромная интрига – ТОП-звезды спрятались под гигантскими яркими масками и всем хочется узнать – кто же там? – комментирует певица Наталья Могилевская за кулисами шоу «Новорічна Маска на каналі Україна».
Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина
Мы давали концерт на Майдане Независимости, где собралось полмиллиона человек! Я такого количества еще не видела! Было очень холодно и люди просто слились в одно целое, обнимали друг друга вместе с президентом, с артистами… После выступления мы с друзьями скинулись и взяли в аренду огромный лимузин. Запрыгнули в него и катались по городу, поздравляя людей, – рассказала певица.
Каждый год я молюсь, чтобы мой праздник прошел на сцене – для меня это очень важно, это мой талисман! В прошлом году, несмотря на карантин, мне удалось петь для людей, надеюсь, и в этом году все сложится, – призналась звезда.
Певица Наталия Могилевская / пресс-служба канала Украина